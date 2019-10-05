Первый пешеходный фонтан в Барнауле вызвал у жителей эмоции "от печали до радости"

Это первый пешеходный фонтан в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22

В обновленном сквере на улице Панфиловцев запустили первый в Барнауле пешеходный фонтан, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Жители города принялись обсуждать "диковинку".

Пробный запуск фонтана был совершен в субботу, 5 октября. Именно такая дата была обозначена в ходе выездного совещания в сквере, состоявшемся месяц назад. Тогда утверждалось, что объект мог бы уже функционировать, но не было специального и красивого гранита. Так что запуск перенесли на начало октября.

В субботу жители Барнаула пришли посмотреть на новый фонтан. После этого они поделились в социальных сетях своими впечатлениями.

"А главное вовремя-то как", – пишет Валерия, намекая на середину осени.

"Неописуемая красота", – с места событий передал свои эмоции Василий.

"Просто бомба, а не фонтан! Вершина инженерной мысли. Слава Богу, что шейхи из ОАЭ этого не видели, а то бы купили Барнаул! Вот, к слову, жалкая пародия", – пишет колкости пользователь с ником Jason Statham и публикует фото "пародии".

"В Ульяновске такой же видел, только раз в 10 больше и с подсветкой, и он плясал под музыку. А у нас по ходу продешевили", – предполагает Дмитрий.

"Слава богу, что не зимой", – подчеркнула Поля.

"А все в восторге", – радуется Виктор.

"Люди, ну что вы такие всем недовольные? Будьте добрее. А то бу-бу-бу...", – поддержала Людмила Виктора.

"Как в Краснодаре. Прикольно!" – занял Сергей позицию оптимистов.

"И такая потрепанная многоэтажка на фоне", – проявила наблюдательность Наталья.

"К ночи будет сосульками стрелять?" – интересуется Ирина. (Кстати, в ночь на 6 октября в Барнауле будет +3...+5 градусов. Так что стрелять сосульками фонтан не должен.)

"В Барнауле специально и не надо такие фонтаны делать", – вспоминает Анастасия коммунальные аварии в Барнауле, когда вода из труб хлестала выше многих фонтанов. Она же публикует соответствующее фото.

"Когда опрессовка труб идет и то лучше", – также отдает свой голос в пользу коммунальных аварий пользователь с ником Serj Aaaazar.

"Я думала, он больше будет", – расстроилась Эльмира. Кстати, не одна она так думала.

"У меня душ дома интересней исполняет", – хвастается Антон.

"Хоть бы подсветку сделали", – дал совет на будущее Виталий. (Однако Виталий не прав, ведь подсветка у фонтана есть – статодинамическая. А водную картину будут формировать 26 струй.)

Напомним, на выполнение всех работ в сквере из бюджетов разных уровней выделено 22,5 млн рублей. Раньше там был фонтан, построенный более 20 лет назад, который длительное время был в нерабочем состоянии. Его отремонтировали пять лет назад, но этого было недостаточно. Было принято решение о полной реконструкции.