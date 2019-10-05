Персонал "закрывающегося" роддома в Бийске рассказал о советах прикрыть рот

Информация о закрытии "бозовского" родильного дома вновь появилась в СМИ. На этот раз о проблемах учреждения рассказало в своем сюжете "Бийское телевидение".

"Роддом не работает уже несколько месяцев. И что будет с учреждением дальше — непонятно. Персоналу второй горбольницы посоветовали прикрыть рот и не возмущаться. Есть версия, что вся ситуация создана искусственно — не без участия заинтересованных лиц. При этом ни главврач, ни Министерство здравоохранения Алтайского края ситуацию не комментируют", — говорится в сюжете.

О проблеме также рассказал "Бийский рабочий". Общаться персонал роддома согласился только на условиях анонимности, якобы им сказали, чтобы они сидели молча и не обращались в СМИ. Сегодня ежедневно дежурит одна из четырех смен. Сотрудники роддома приходят на работу, но принимать рожениц им не разрешают, пишет издание.

"Я, как специалист, чувствую себя никчемным, потому что не могу оказать помощь. Есть медицинское образование, опыт, а мне сказано, что женщин принимать я не могу", — рассказывает один из сотрудников.

По словам персонала роддома, руководством больницы № 2, к которой учреждение относится, было сказано, что всех обратившихся женщин следует только осматривать и по профилю отправлять дальше. Рожать оставляют только тех, кто уже не может ехать дальше.

В качестве одной из причин давления на роддом называется возможное желание руководства перинатального центра ЦГБ получить как можно больше родовых сертификатов, то есть денег. Предположительно, в Бийске создана целая коалиция, при которой женские консультации сотрудничают с центральным роддомом, направляя и убеждая женщин ехать туда.

В начале сентября сообщалось о закрытии роддома в Бийске. Информацию оперативно прокомментировал глава города Александр Студеникин. По его словам, речи о полном закрытии не идет. Просто на сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что сократился поток рожениц. Поэтому пациенток направляют в ЦГБ.