Алтайского тренера оставили без работы за то, что возил детей на турниры

Жители села Талда Усть-Коксинского района пожаловались на то, что тренер по самбо остался без работы и теперь юных спортсменов некому тренировать, сообщает издание "ЧС-Инфо".
"Уволили тренера секции самбо. Это была единственная спортивная секция. Чем должны заниматься дети, непонятно", — выразил обеспокоенность местный житель.
Власти Республики Алтай уточнили, что с тренером истек трудовой договор, который не стали продлять из-за неоднократного нарушения им правил перевозки детей.
"К сожалению, педагог самовольно вывозил детей на соревнования без приказа директора на собственном транспорте, игнорируя замечания", — объяснили в региональном правительстве.
Однако некоторые селяне называют это "вопиющей несправедливостью". Они уверены, что тренер не возил бы детей на турниры за собственный счет на личном автомобиле, если бы школа выделяла деньги и транспорт на эти цели.
Комментарии
Всё через попу
Дети государству не нужны
Дети нужны полицаям , потому что с ними и бабами бороться легче, чем с дядьками
Ещё дети по достижении 18лет нужны в виде "пушечного мяса"
какое отношение фото имеет к самбо?
"Уволили тренера секции самбо. Это была единственная спортивная секция. Чем должны заниматься дети, непонятно"
А что, все дети должны заниматься единоборствами? Тренер нарушал правила. Вы хотите, чтобы дети были живы или чтобы хоть чем-то занимались?
На Алтае родители в основном не заняты ничем! Огородов там немного, работы нет. Занимайтесь детьми!
Нытье сплошное. Кто вам что должен организовать?