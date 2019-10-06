Алтайского тренера оставили без работы за то, что возил детей на турниры

Жители села Талда Усть-Коксинского района пожаловались на то, что тренер по самбо остался без работы и теперь юных спортсменов некому тренировать, сообщает издание "ЧС-Инфо".

"Уволили тренера секции самбо. Это была единственная спортивная секция. Чем должны заниматься дети, непонятно", — выразил обеспокоенность местный житель.

Власти Республики Алтай уточнили, что с тренером истек трудовой договор, который не стали продлять из-за неоднократного нарушения им правил перевозки детей.

"К сожалению, педагог самовольно вывозил детей на соревнования без приказа директора на собственном транспорте, игнорируя замечания", — объяснили в региональном правительстве.

Однако некоторые селяне называют это "вопиющей несправедливостью". Они уверены, что тренер не возил бы детей на турниры за собственный счет на личном автомобиле, если бы школа выделяла деньги и транспорт на эти цели.