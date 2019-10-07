Съемочная группа "Орла и решки" прогулялась по Барнаулу

Фотографию с барнаульской набережной опубликовала в своем Instagram ведущая проекта Мария Горбань.
Команда посетила Барнаул и Алтайский район. В социальных сетях стали появляться фотографии тех, кто успел сделать снимки с ведущими.
В выпуске покажут виды Барнаула и "Бирюзовую Катунь". Также съемочная группа посетила пасеку Вячеслава Колесникова. Точная дата выхода программы пока неизвестна.
"Орел и решка" готовит к выходу новый сезон, посвященный России. Ведущими проектами стали Мария Горбань и Мария Миногарова.
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