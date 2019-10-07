Глава "1С" выступит на Алтайском ИТ-Форуме

Основатель и директор известной компании "1С" Борис Нуралиев приедет в Барнаул 10 октября 2019 года на Алтайский региональный ИТ-Форум** и выступит одним из ключевых спикеров мероприятия. Он рассказал организаторам, почему кадры – это так важно для ИТ и как фирма "1С" участвует в их подготовке.

– Чем интересен Алтай фирме "1С"?

– Алтайский край делает большие ставки на сферу IT как на одну из самых перспективных отраслей экономики. Развитие цифровой экономики – основной путь повышения эффективности как коммерческих, так и бюджетных организаций края. Именно системная подготовка будущих IT-специалистов позволит обеспечить потребность в высококвалифицированных кадрах для сферы информационных технологий на рынке труда сегодня и завтра.

– Кадры – это важная задача?

– Нехватка кадров – основная проблема, которая сдерживает развитие цифровой экономики в стране, причем картина довольно катастрофическая. В России чуть больше миллиона "айтишников": это около 1,5% трудоспособных граждан. Для сравнения возьмем Великобританию, которая в отличие от России, США или Израиля не является признанным экспортером информационных технологий. Но для того чтобы британские компании работали эффективно, чтобы британские подданные могли выходить в интернет, там "айтишников" 4,5% от всех работающих.

– Какой видите выход?

– Здесь необходима помощь государства. В программе "Цифровая экономика" указано, что количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах к 2024 году должно быть увеличено до 120 тысяч. Для этого нужны очень большие усилия.

– Что делает сама фирма "1С" для подготовки кадров для ИТ?

– В формат короткого интервью все не поместится, подробно расскажу на форуме в рамках конференции "Новые информационные технологии в образовании"**. На самом деле мы создали непрерывную траекторию вовлечения, обучения, профориентации и трудоустройства специалистов. Нам, ИТ-компаниям, нужно, чтобы как можно больше молодежи выбрали карьеру в информационных технологиях, а не в других отраслях. Поэтому начинаем со школьников – важно, чтобы они почувствовали интерес к ИТ, прелесть программирования. Мы с партнерами развиваем "1С:Клубы программистов" – в доступной форме учим программировать на "взрослых" (Java, "1C"). Как школьник первую программу написал, она у него заработала, одноклассникам и родителям похвастался, глаза загорелись – все, он уже наш. Если он осваивает потом алгоритмику, начинает участвовать в проектах или олимпиадах по программированию для школьников, это с высокой вероятностью помогает ему поступить в вуз на правильную специальность. Вузам мы предоставляем на очень льготных условиях наши системы для использования в учебном процессе, даем методические материалы для встраивания в курсы. Работают базовые кафедры 1С, в том числе в Алтайском государственном университете и Алтайском государственном техническом университете. Ежегодно проводим студенческие 1С:Олимпиады по программированию и конкурс выпускных дипломных работ с использованием программ "1С" (кстати, студенты и выпускники АлтГТУ регулярно занимают на нем призовые места). Ну а проблем с трудоустройством у специалистов по программированию бизнес-приложений не бывает – программист 1С наиболее массово востребованная в России ИТ-специальность.

* Фирма "1С" занимается разработкой, дистрибьюцией, изданием и поддержкой программных продуктов и ИТ-сервисов. Из разработок фирмы "1С" наиболее известна система программ "1С:Предприятие" – решения ERP-класса для управления и повышения эффективности предприятий и учреждений. Эти системы построены на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме "облачного" сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах. 1C:Enterprise (1С:Предприятие) успешно применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1 500 000 организаций – от индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до крупнейших корпораций и госструктур. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест. Важным направлением для "1С" является автоматизация учреждений образования. На платформе "1С:Предприятие" созданы решения, охватывающие все уровни автоматизации деятельности вузов, колледжей, учреждений общего образования и др. Также фирмой "1С" выпущено более 600 компьютерных программ для образования и более 500 аудиокниг, которые охватывают всю школьную программу по основным дисциплинам.

Фирма "1С" работает с пользователями через партнерскую сеть, которая включает более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7 500 сертифицированных компаний сети "1С:Франчайзи".

**Региональный ИТ-Форум состоится 10-12 октября 2019 года. Мероприятия будут проходить в Барнауле и Белокурихе. Организатор: комитет АлтТПП по информационным технологиям. При поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ). В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.

*** При поддержке фирмы "1С" в рамках ИТ-Форума пройдет Научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании" (применение технологий 1С для развития компетенций цифровой экономики и модернизации подготовки кадров). Специалисты "1С" расскажут о новых программных продуктах для образовательных учреждений, которые повышают эффективность работы образовательного учреждения, а также способствуют более качественной подготовке IT-специалистов. Своим опытом использования технологий "1С" в учебном процессе поделятся Алтайской государственный технический университет и Алтайский промышленно-экономический колледж.

Посмотреть программу ИТ-Форума и зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте мероприятия https://itforumaltai.ru/2019/ (при регистрации необходимо в поле "В каких секциях планируете принять участие?" выбрать "Научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании"). Участие в мероприятии бесплатное, регистрация открыта до 8 октября 2019 года включительно.