Сергей Шубенков рассказал, как завоевал серебро на ЧМ с травмой колена

Легкоатлет Сергей Шубенков и его личный тренер Сергей Клевцов вернулись в Барнаул с чемпионата мира. В столице Катара Дохе барнаулец неожиданно для всех завоевал серебро на дистанции 110 метров с барьерами. Еще за месяц до старта у Сергея была серьезная травма колена, и было непонятно, сумеет ли вообще он заявиться и пройти квалификацию. А по итогам финала Сергей повторил результат двухлетней давности. Это четвертая награда Шубенкова на чемпионатах мира. Также на его счету золотая (2015), серебряная (2017) и бронзовая (2013) медали. Он самый стабильный легкоатлет в мире.

7 октября Шубенков и Клевцов встретились с алтайскими журналистами, чтобы обсудить итоги прошедшего чемпионата и поделиться планами на остаток сезона. По словам спортсмена, нужно завершить год без травм и начать готовиться к главным соревнованиям в жизни – Олимпиаде в Токио.

"У нас выдался не совсем простой сезон. Он не должен был быть таким длинным. Не свойственно обычно проводить чемпионаты мира в конце сентября. В июне случился неприятный инцидент, когда я получил травму. Поэтому чемпионат мира в Дохе позволил нам получить опыт, как восстанавливаться к таким турнирам после серьезных травм. Считаю, что все у нас получилось", – отметил Сергей Шубенков.

По его словам, жара в Катаре никак не сказалась на результатах. На центральном стадионе и в манеже, где тренировался спортсмен, стоят кондиционеры. Но если бегать по улице – это все равно, что заниматься спортом в сауне.

Тренер барнаульского легкоатлета Сергей Клевцов признал, что второе место при нынешнем раскладе – максимальный результат. Через две недели спортсмен выступит на всемирных играх в Китае для военнослужащих (Шубенков – представить ЦСКА). После этого Шубенкова ждут каникулы, а потом начнется подготовка к новому сезону, где будет Олимпиада в Токио и чемпионат Европы. Однако непонятно еще, где будет готовиться к турниру Шубенков. Не до конца решен вопрос с сохранением манежа АлтГТУ. Клевцов призвал руководство вуза положить в манеже новые дорожки для подготовки Полины Миллер и Сергея Шубенкова к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в июле в Токио.

"Плохие предчувствия по поводу "политеховского" манежа. Хотелось бы получить через СМИ четкие гарантии. Что до тех пор, пока не появится для легкой атлетики края новый манеж, "политеховский" не будет реконструирован под игровые виды спорта. Я не понимаю. Мы это вопрос решили или сделали вид, что решили. Или на самом деле решили, но на самом деле его не решили. И все примерно знают о том, что мы знаем, что я знаю, что мы знаем… Мы не должны этот вопрос оставить нерешенным до февраля, а потом его просто "слить" и разрушить виражи. Это очень больной вопрос. Было бы хорошо вообще положить в манеже новое покрытие. И до того момента, как не будет построен новый манеж, в "политехе" его оставить в том виде, что он есть. Только лучше", – сказал Сергей Клевцов.

Ранее Виктор Томенко провел переговоры с руководством "Газпрома" и руководителем попечительского совета Федерации легкой атлетики РФ Александром Новаком о строительстве нового манежа в Барнауле.