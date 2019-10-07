Светофор начал некорректно работать на оживленном барнаульском перекрестке в час пик

В Барнауле на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта произошел сбой в работе светофора.
Раз в несколько циклов светофор начал гаснуть и снова загораться спустя некоторое время. Неполадки заметили водители, которые двигались по Павловскому тракту в сторону центра.
"Угасания" замедляют движение транспорта. Водители не могут сориентироваться и останавливаются, собирая за собой вереницу из автомобилей.
Большая пробка образовалась на повороте с Павловского тракта на улицу Советской армии. Помимо того, что на поворот выделяется небольшой промежуток времени, водители могут его пропустить из-за угасшего светофора.
На данный момент пробки в Барнауле составляют 5 баллов, но после того, как у большинства горожан закончится рабочий день, ситуация может усугубиться.
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