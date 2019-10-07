Бывшего мэра Горно-Алтайска осудили за крупное мошенничество и превышение полномочий

Бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина осудили сразу по нескольким статьям, сообщает региональный СК.
Следствие установило, что Облогин совершил ряд преступлений, находясь на посту мэра. Он, используя свое служебное положение, похитил принадлежащий муниципалитету автомобиль, стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, он незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов более 17 млн рублей. Также Облогин предоставил обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив ущерб муниципальному образованию "город Горно-Алтайск" более 107 миллионов рублей.
Суд назначит ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Комментарии
Жестоко покарали..)))