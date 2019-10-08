Томенко пообещал превратить родное село Михаила Калашникова в центр паломничества

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что село Курья станет местом паломничества гостей Алтайского края, которые приезжают познакомиться с его природой, сообщается на официальном сайте региона.
7 октября Томенко с рабочей поездкой посетил Курьинский район, где обсудил с руководством краевых ведомств, подрядных организаций, районными властями вопросы подготовки к празднованию 100-летия уроженца села Курья Михаила Калашникова.
"Огромный объем работы проведен. Видно, насколько с душой, с прикидкой не на годы и десятилетия, а на века, все продумано, спроектировано и в конечном итоге исполнено. Думаю, что все мы, патриоты Алтайского края, с любовью и огромным уважением относимся к своему земляку и его наследию, будем радоваться и гордиться тем, что история сделала виток и все расставила по своим местам. И есть святое место, храм, куда люди будут приходить и приезжать. Убежден, что Курья будет местом паломничества наших гостей, которые приезжают для знакомства с его природой, людьми и историей", – сказал Томенко.
В течение всего года по решению президента России Владимира Путина в стране проходят мероприятия, приуроченные к 100-летию Калашникова.
"Выдающийся конструктор всегда обращал внимание на то, что создавал оружие для защиты страны, и хотел бы, чтобы в мирное время оно хранилось за железными дверями и за толстыми стенами. Он же был еще и человеком, который невероятно притягивал к себе внимание всех, кто его знал и с ним общался. Михаил Калашников был одновременно великим и простым", – констатировал Томенко.
По его словам, в Алтайском крае все практически готово к тому, чтобы 25 октября провести освящение церкви Знамения в Курье, в которой был крещен Калашников.
Комментарии
центр паломничества из родного села Михаила Калашникова
паломничество - хождение ко святым местам. Что создателя оружия уже канонизировали, да?
8.10.2019 10:36
- гость -
А почему нет, если у нас оружие да ракеты освящают?
Какой дурак вообще изначадьно решил делать из Алтайского края туристический регион? Карлин?
Музей бы отгрохали оружейный приличный, народ бы сам потянулся.
Типа как музей Ельцина. Слабо?
уже тошнит от сплошного туркластера
8.10.2019 11:08
- гость -
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уж лучше в Туле. Алтайский край и оружие - вещи несовместимые
Русский язык изучать не пробовали, уважаемые авторы из "Амител"?
Паломничество из...? Паломничество в...? Или ещё как?
А край он поднять с колен не хочет?