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Синоптики рассказали, сколько продержится тепло в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Регион будет под влиянием антициклона до середины октября
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Жители Алтайского края могут порадоваться теплой погоде еще около недели, пока регион находится под влиянием антициклона, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"Пик тепла уже пройден, но в последующие дни резкого понижения температуры не произойдет", – констатировала Сырых.

По ее словам, теплая и сухая погода может смениться осадками на один день 12 октября, когда произойдет смена скандинавского на арктический антициклон.

Однако в некоторых случаях их замена может пройти и без дождей, так что наличие одного пасмурного дня на неделе совсем не обязательно.

Дневная температура в ближайшие дни будет колебаться в пределах +13…+20 градусов, прогнозируют метеорологи, ночная – от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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