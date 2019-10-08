Крафтовое пиво могут приравнять к контрафакту в России

C 2021 года производство крафтового пива может оказаться вне закона, так как не попадет под новый регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции, сообщает RT со ссылкой на Роскачество.
Эти нормы не предусматривают производства крафтового пива, и поэтому с 2021 года оно будет приостановлено, считают в ведомстве.
Более того, отдельные сорта этого напитка могут и вовсе признать контрафактом. Эксперты Росстандарта уточнили, что это связано с тем, что продукцию практически невозможно подвести под единый ГОСТ.
"Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета", — констатировали специалисты.
Согласно новому регламенту, который начнет действовать в России и других странах ЕАЭС, пивом будет считаться напиток, в котором содержится от 80% солода и менее 2% сахаросодержащих продуктов.
Напомним, пиво возглавило список самых популярных в России алкогольных напитков. Первая четверка за год не претерпела изменений.
Лидирующая позиция осталась за пивом, на втором месте – вино, на третьем – водка, на четвертом – коньяк. Сидр расположился на пятой строчке, в то время как год назад эту позицию занимало шампанское. Теперь же оно не вошло в топ-5.
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