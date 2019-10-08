В Славгороде задержали повара, которого подозревают в серии нападений на женщин

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении нескольких нападений на жительниц Славгорода, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Каждый раз подозреваемому удавалось скрыться. Жертвы, которые оказывали активное сопротивление нападавшему, обращались в полицию. Все случаи получили широкий общественный резонанс", – рассказали в ведомстве.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель.
Сейчас проверяется причастность молодого человека к аналогичным преступлениям.
В социальных сетях пишут, что задержанный работал поваром в одном из местных кафе, где готовил роллы. Многие характеризуют его как скромного и молчаливого молодого человека.
Глава регионального МВД Андрей Подолян принял решение о поощрении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании подозреваемого.
Напомним, информация о молодом человеке, который за два дня совершил четыре нападения на женщин и девушек, появилась в конце сентября.
Комментарии
Интересно было бы его настоящее лицо увидеть и посмотреть, насколько хорошо совпал с фотороботом. Что 18 как раз есть, это хорошо. Надольше его закроют.
Что удивительно, сходится. Гуляет в Ватцапе фото подозреваемого снятого в отделе у ростовой линейки.
"Многие характеризуют его как скромного и молчаливого молодого человека" - классика жанра!