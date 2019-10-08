Бийчанка убила дочь, потому что она "отнимала много времени"

Мать убитой 11-месячной девочки, тело которой накануне нашли в подъезде одного из домов в Бийске, призналась, что желала смерти ребенку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По ее словам, причиной такой ненависти был тот факт, что малышка "отнимала много времени" и мешала вести праздный образ жизни. Ночью 28 июля 2019 года пьяная обвиняемая реализовала свой злой умысел, нанеся ей смертельные травмы.
"В связи с тем, что ребенок не мог успокоиться и плакал, женщина с силой нанесла удар по голове девочки, а затем, взяв за ноги, ударила ее о стену, после чего пошла спать, — рассказали следователи. — Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы".
После этого бийчанка просто ушла в другую комнату и легла спать. Утром мать обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Она положила тело девочки в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов города, а затем скрылась.
26-летней горожанке предъявили обвинение в убийстве малолетней. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Расследование уголовного дела завершено. Оно передано на рассмотрение в суд.
Комментарии
твою мать..... ну мешает тебе, отдай в детдом и забудь, зачем так то
Все больше убеждаюсь что рожать нужно разрешать не раньше 25 лет, и для этого получить заключение, от нарколога, психолога, сексолога, надзорных органов и справку о месте работы и образовании. Такая чухня вообще плодиться не должна
мне кажется, она отнимает много времени у следствия