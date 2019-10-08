В Госдуму внесли законопроект о блокировке россиян в Сети

Депутатам Госдумы предстоит рассмотреть законопроект о блокировке российских пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов, распространяющих запрещенную информацию, сообщает РИА "Новости".
"В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – организатор сервиса обмена сообщениями", – рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Вместе с Клишасом над документом работали сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
Вместе с документом вносятся и изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность организаторов сервисов, которые будут заподозрены в распространении запрещенной информации.
Впрочем, Клишас не пояснил, как на практике будут реализовываться положения законопроекта.
Автор инициативы лишь уточнил, что на практике целесообразно будет полностью блокировать сразу пользователя, а не какие-то отдельные отправляемые сообщения.
Напомним, в июле эта же компания сенаторов внесла в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной информацией и об идентификации владельцев электронных почтовых ящиков. Согласно последней инициативе, почтой смогут пользоваться только те россияне, которые будут идентифицированы в установленном правительством порядке.
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