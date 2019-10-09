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Госдума рассмотрит законопроект о блокировке электронной почты в России

, ИА "Амител"
Использовать закон хотят против телефонных террористов
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Группа сенаторов внесла в Госдуму проект закона о блокировке мессенджеров и имейл-сервисов, распространяющих запрещенную информацию, сообщают "РИА Новости".

Документ был создан Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным. Прокомментировал проект Андрей Клишас. 

"В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов", – рассказал он.

Владельцы сервисов будут обязаны блокировать пользователей по требованию федеральных органов. Проверять сообщения на предмет содержания запрещенных материалов они не будут. 

"Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией", – уточнил сенатор.

Людмила Бокова пояснила, что в первую очередь закон направлен против телефонного терроризма. 

"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", – уточнила она в разговоре с ТАСС.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.10.2019 08:17
ФорсаГ

Уже и тут Карлин засветился.

9.10.2019 08:25
могиканин

богданыч с клишасом вместе циркуют? почему их фэйсы симпатии не вызывают?

9.10.2019 08:50
месный

и чё? Письма то приходят походу из других стран, им начихать на этот закон ничё вы там не заблокируете

9.10.2019 09:31
- гость -

И снова заголовок о блокировке почты, а статья о блокировке сомнительных сервисов.
Амик совсем уже не заморачивается.

9.10.2019 09:38
- гость -

Может пора уже депутатов заблокировать?

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