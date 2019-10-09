Госдума рассмотрит законопроект о блокировке электронной почты в России

Группа сенаторов внесла в Госдуму проект закона о блокировке мессенджеров и имейл-сервисов, распространяющих запрещенную информацию, сообщают "РИА Новости".
Документ был создан Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным. Прокомментировал проект Андрей Клишас.
"В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов", – рассказал он.
Владельцы сервисов будут обязаны блокировать пользователей по требованию федеральных органов. Проверять сообщения на предмет содержания запрещенных материалов они не будут.
"Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией", – уточнил сенатор.
Людмила Бокова пояснила, что в первую очередь закон направлен против телефонного терроризма.
"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", – уточнила она в разговоре с ТАСС.
Комментарии
Уже и тут Карлин засветился.
богданыч с клишасом вместе циркуют? почему их фэйсы симпатии не вызывают?
и чё? Письма то приходят походу из других стран, им начихать на этот закон ничё вы там не заблокируете
И снова заголовок о блокировке почты, а статья о блокировке сомнительных сервисов.
Амик совсем уже не заморачивается.
Может пора уже депутатов заблокировать?