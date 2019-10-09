Глава Роскомнадзора рассказал, когда ведомство сможет победить Telegram

Роскомнадзор разрабатывает новую систему для борьбы с запрещенными материалами, которая поможет заблокировать Telegram, сообщает lenta.ru.
Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров на встрече со студентами-первокурсниками технических вузов, которые поступили после сдачи ЕГЭ на 100 баллов.
Новая система будет основана на технологии DPI. Жаров рассказал, что результат планируют достичь в течение года.
Глава Роскомнадзора признал, что существующая сейчас система блокировки по IP не приносит нужного результата.
"Мы прекрасно понимаем, что, располагая инструментарием, который блокирует запрещенную информацию по IP-протоколам, мы достичь результата сейчас не сможем. Это работает, когда сервис не мотивирован на обход блокировки", – пояснил Жаров.
Комментарии
этот энтузиазм ,да в созидательное бы русло...
Победить? Даже минцифра его использует, что уж об остальных говорить.
победите лучше бедность, безработицу, придумайте лекарство от рака, займитесь уже делом
08:59 +1500!
Самое противное, что эти утырки мацковские, страдают фигнёй и ничего ниделанием за наши налоги. Я б Жарова отправил на Колыму.... развеется видами природы.... подумать о бренном...