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Глава Роскомнадзора рассказал, когда ведомство сможет победить Telegram

, ИА "Амител"
Для борьбы с мессенджером используют новое оборудование
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Роскомнадзор разрабатывает новую систему для борьбы с запрещенными материалами, которая поможет заблокировать Telegram, сообщает lenta.ru.

Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров на встрече со студентами-первокурсниками технических вузов, которые поступили после сдачи ЕГЭ на 100 баллов. 

Новая система будет основана на технологии DPI. Жаров рассказал, что результат планируют достичь в течение года. 

Глава Роскомнадзора признал, что существующая сейчас система блокировки по IP не приносит нужного результата. 

"Мы прекрасно понимаем, что, располагая инструментарием, который блокирует запрещенную информацию по IP-протоколам, мы достичь результата сейчас не сможем. Это работает, когда сервис не мотивирован на обход блокировки", – пояснил Жаров.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.10.2019 08:26
могиканин

этот энтузиазм ,да в созидательное бы русло...

9.10.2019 08:31
- гость -

Победить? Даже минцифра его использует, что уж об остальных говорить.

9.10.2019 08:59
Уже

победите лучше бедность, безработицу, придумайте лекарство от рака, займитесь уже делом

9.10.2019 09:28
- гость -

08:59 +1500!
Самое противное, что эти утырки мацковские, страдают фигнёй и ничего ниделанием за наши налоги. Я б Жарова отправил на Колыму.... развеется видами природы.... подумать о бренном...

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