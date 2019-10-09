Жители Алтайского края помогают маленькой Ксюше встать на ноги после укуса клеща

Компания "ВелКен" 8 октября 2019 года передала родителям Ксении Бесхмельнициной часть собранных средств – 210 355 рублей. Необходимая сумма для реабилитации девочки – 520 000 рублей.
Для полного комплекса реабилитации Ксении нужен тренажер "Имитатор ходьбы с ходунками" (два в одном) стоимостью примерно 80 тысяч рублей, виброплатформа стоимостью около 100 000 рублей и грос для ходьбы (около 50 000 рублей). Также родители купят необходимое лекарство и специальное питание. Ксения начнет делать массаж и посещать в бассейн.
"Китайские врачи сказали, что Ксению реально можно поставить на ноги, необходимо только длительные занятия", – рассказали родные Ксюши. – Мы верим в ее победу!".
В июне 2019 года компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.
Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции: "Катунь 24", Алтайское отделение Российского детского фонда, "Радио Дача Барнаул" и "Мой Алтай" за активное участие, за помощь в информационном освещении "Подари сердцам жизнь!".
ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – можно приобрести в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".
ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!
Комментарии
А на каком основании устраняется государство, которое по Конституции СОЦИЛЬНОЕ?!
9.10.2019 12:19
- гость - На том самом что это не выгодно.
не нужны стране больные люди
Не подменяйте понятия!Врачи ее вылечили. Речь идет о реабилитации после лечения. ее можно делать в больнице, центре, амбулаторно или стационарно. В данном случае родители (возможно) хотят индивидуально. Если отказывают ей (а такая реабилитация прописана врачами), то это наказуемо законом вплоть до уголовки. Хотя лечебная физкультура не представляет особой сложности.