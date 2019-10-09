Зарплату большинству бюджетников Алтайского края в 2020 году повысят на 8,7%

Зарплаты работников Алтайского края, которые значатся в указах президента от 2012 года, в 2020 возрастут на 8,7%, заявил 9 октября министр финансов региона Данил Ситников на заседании правительства, посвященном проекту бюджета на 2020 год.
По его словам, это заметно выше, чем запланированный среднероссийский показатель, который превышает 5%.
К числу указных категорий работников относятся врачи, учителя, воспитатели, педагоги допобразования, сотрудники учреждений культуры и другие.
Тем бюджетникам, которые не входят в указы, зарплату проиндексируют на 3% с 1 октября 2020 года, сообщил Ситников.
Кроме того, в следующем году возрастет и МРОТ – до 12 130 рублей. Этот рост также заложен в проект бюджета на 2020 год.
За последние два года, подчеркнул министр, фонд оплаты труда бюджетников в регионе вырос фактически на треть – с 30 млрд до 40 млрд рублей. Такая динамика входит в число лидирующих в России. В реальном секторе экономики края, заметил Ситников, зарплаты такими темпами тоже не растут.
Министр экономического развития края Павел Дитятев сообщил, что по итогам первого полугодия 2019 года зарплата в крае составила 26 728 рублей. Рост в таком же периоду прошлого года составил в номинальном выражении 8,5%, в реальном, то есть с вычетом инфляции, на 3,3%. Прогнозируется, что по 2019 году рост в реальном выражении составит 3,5%.
Комментарии
К числу указных категорий работников относятся врачи, учителя, воспитатели, педагоги допобразования, сотрудники учреждений культуры
Прям все-все?
Фонд вырос, оплата нет
указанным категориям на 8,75, остальным бюджетникам на 3%
где справедливость?
Толку то что. Цены прут.