Мэра города в Мексике привязали к пикапу и протащили по обещанной дороге. Видео

Мэра муниципалитета Лас-Маргаритас Хорхе Эскандона привязали к пикапу и протащили по нескольким улицам, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что чиновник обещал горожанам построить дороги, но не сделал этого. В итоге мэра привязали веревкой к пикапу и поволокли по городу, пока полицейские не остановили автомобиль. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Полиция задержала 30 человек. Жизни и здоровью политика ничего не угрожает.
Комментарии
Вот такой опыт действительно можно и нужно перенимать у наших иностранных партнеров
Вот бы у нас так!!!!
вот так надо и с нашими чинушими
а в первую очередь медвепутов !!!
И дикий же народ! (с)