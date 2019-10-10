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Иначе никак. Депутаты приняли максимальные ставки по налогу на жилье в Барнауле

, ИА "Амител"
С 2021 года жителям Барнаула рассчитают налог на имущество по новой системе
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы на сессии 9 октября приняли ставки по налогу на имущество физических лиц с 2020 года. Для всех домов, квартир, комнат, вне зависимости от площади и года постройки, коэффициент при расчете налога составит 0,3%. Это максимально возможное значение, предусмотренное законом. Не все барнаульские депутаты поддержали это решение. КПРФ и Справедливая Р,оссия выступили против, ЛДПР воздержались. Тем не менее. большинством голосов его приняли.

Почему 0,3%?

С 2020 года все регионы России должны перейти на имущественный налог, рассчитанный по кадастровой стоимости. Алтайский край переходит на новую систему одним из последних.

Для начисления налога Федеральной налоговой службе необходимы два параметра. Во-первых, налоговая ставка, которую и приняли на сессии. Во-вторых, налоговая база: кадастровая стоимость объекта недвижимости, площадь, год постройки и другие параметры. Пока, по словам депутатов, налоговая база в Алтайском крае не сформирована.

"Сегодня налоговой базы не видим. После 1 ноября в регионе должны утвердить проведенную ранее кадастровую оценку. Всю информацию после принятия передадут налоговой службе. В лучшем случае к июлю-августу 2020 года в ФНС смогут обработать эти данные и отдать нам", – отметил заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов.

Именно с отсутствием налоговой базы, по его словам, связано решение о принятии максимальной налоговой ставки в 0,3%. Пока у законодателей не будет четкой информации о кадастровой стоимости всей недвижимости, устанавливать коэффициент в 0,1% рискованно, считает Евгений Носенко, депутат от "Единой России".

"В регионе насчитается более 100 тыс. частных домов. Сколько из них менее 50 квадратных метров, собственники которых вообще не будут платить налог, неизвестно. Если мы сделаем ставку в 0,1-0,2%, у нас 150-200 млн рублей налоговых доходов могут выпасть", – добавил Носенко.

Как только налоговая база будет сформирована, депутаты готовы пересмотреть ставку для квартир и комнат. По словам Надежды Тиньгаевой, председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула, ставки пересмотрят до 1 октября 2020 года.

Плюс к бюджету

Не все депутаты Барнаульской гордумы одобрили принятие ставки в 0,3%. Елена Хрусталева от партии КПРФ заметила, что в Новосибирске, где доход жителей выше, коэффициент составляет 0,2%. Ее однопартиец Иван Карпов добавил, что в Алтайском крае, где заработные платы одни из самых низких в стране, в первый год должна быть введена ставка в 0,1%, и уже в последующие периоды в зависимости от ситуации ее можно корректировать.

Юрий Ряполов на высказывания коллег ответил, что сравнивать Новосибирск и Барнаул нельзя. В бюджете сибирской столицы доля поступлений от налогов на имущество физлиц невелика, чего нельзя сказать о бюджете Барнаула. По его словам, в прошлом году в городскую казну поступило 580 млн рублей налогов, в 2021 году, когда барнаульцы получат квитанции с налогом, рассчитанным по новой системе, эта сумма вырастет за счет новых объектов.

"С 2020 года впервые будут платить налог собственники квартир в домах, построенных после 2012 года. Это примерно 52 тыс. квартир. За их счет мы ожидаем поступление в бюджет 250 млн рублей. Всего сбор по налогам составит около 800 млн рублей. Дополнительные средства направят на содержание новых бюджетных учреждений: школ, детсадов, больниц", – отметил Ряполов.

В итоге "за" принятие ставки в 0,3% проголосовали 27 депутатов, "против" высказались шесть человек, воздержались от голосования три депутата.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.10.2019 06:28
- гость -

Всегда приятно когда зачарованных их же салом до по сусалам ))

10.10.2019 06:53
- гость -

едросы, чтоб на ваших могилах даже трава не росла

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