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СМИ: Митяй из "Сватов" обиделся на шутки и покидает сериал

, ИА "Амител"
Николай Добрынин считает такой сценарий "издевательским"
Фото: кадр из сериала с участием Николая Добрынина

Фото: кадр из сериала с участием Николая Добрынина

Заслуженный артист России Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя в популярном сериале "Сваты", решил покинуть проект, сообщает VistaNews.

По информации издания, он недоволен сценарием, который считает "издевательским". Дело в том, что его герою постоянно приходится терпеть шутки со стороны центрального персонажа, которого играет Федор Добронравов.

"Его выставили шутом и неудачником, глупым подкаблучником и алкашом. Сам Митяй видел свою роль в комичном свете, но не столь вычурном и вызывающем", – пишет корреспондент Захар Войнов.

Примечательно, что ранее по той же причине из "Сватов" ушел актер Анатолий Васильев. Ему не нравилось, что его герою приходилось "интеллигентно молчать" в ответ на жесткие шутки оппонента. После выхода сериала над ним пытались шутить даже прохожие.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.10.2019 09:28
- гость -

Сериал о глубинном народе и для глубинного народа.
Имхо норм человек такое смотреть не станет, сниматься в этом тоже.

10.10.2019 10:02
Маруся

С чего вдруг актер пошел такой обидчивый! Это же просто работа, за которую платят деньги (или они хотят больше). После Интердевочки, что Яковлевой нужно было застрелиться???

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