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Рост пенсий в ближайшие три года будет замедляться и обгонять инфляцию

, ИА "Амител"
Планируется, что в 2022 году пенсия вырастет до 18,3 тыс. рублей
Социальная пенсия также вырастет в России / Фото: Zen.yandex.ru

Социальная пенсия также вырастет в России / Фото: Zen.yandex.ru

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов назвал уровень повышения пенсий в России на три года вперед, передает ТАСС.

На заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Дроздов рассказал, что ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на тысячу рублей – до 16,4 тыс. руб.

Индексация в 2020 году заложена на уровне 6,6%, в 2021 году – 6,3%, а в 2022 году – 5,9%. Таким образом, в 2022 году пенсия вырастет до 18,3 тыс. рублей.

Дроздов также указал на инфляцию, которая в 2019 году ожидается на уровне 3,8%. Далее, согласно прогнозам, 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

То есть, по официальным данным, рост страховой пенсии по старости будет хоть и замедляться с каждым годом, но будет обгонять инфляцию – в соотношении процентных выражений.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года ожидается повышение на 7% пенсии по государственному пенсионному обеспечению, большая часть из которых приходится на социальные. В следующие годы рост составит 2,6% и 3,1%. После увеличения в 2020 году размер пенсий составит 10 320 рублей (сейчас – 9 764 рубля) – это на 5% выше прожиточного минимума пенсионера.

Дроздов подчеркнул, что индексация пенсий в 2020 году затронет 15 млн человек и дополнительно потребует 423 млрд рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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