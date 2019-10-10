Дефицит врачей в России хотят восполнить за счет мигрантов

Кадровый потенциал врачей в России не способен покрыть дефицит медицинских работников в стране, в связи с чем проблему хотят решить привлечением мигрантов, сообщает газета "Известия".
Так, на бирже труда в стране находятся около тысячи медиков (4% от числа вакансий), в то время как только одних онкологов требуется четыре тысячи. Объекты здравоохранения сейчас нуждаются в 25 тысячах врачей и 130 тысячах медсестер.
Один из путей решения – привлечение работников из-за рубежа. Решительные шаги в этом направлении уже сделаны: Минтруд предложил включить врачей и фельдшеров в список профессий, представители которых в случае подтверждения квалификации могут упрощенно получить российское гражданство. Проект приказа сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.
"Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию", – уточнили в Минздраве.
Многие эксперты согласны, что на данном этапе это чуть ли не единственное решение проблемы в краткосрочной перспективе.
К тому же специалисты из стран бывшего СССР зачастую по своему уровню знаний не уступают российским, уверен завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.
"Очень сильная подготовка психиатров в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане. В больнице, где я консультирую пациентов, общаюсь с врачами, которые приехали из среднеазиатских республик. Их уровень соответствует российскому", – констатировал Шмилович.
Комментарии
А КОМУ НУЖНЫ ВРАЧИ
Зарплату своим повысить ума не хватает?
Если эти люди подтвердят квалификацию , то хорошо.
А если накупят дипломов и в Россию ломанутся, налечат они народ, депутаты наши в обычные больнички не ходят.
10.10.2019 16:23
- гость - Денег нет. А врачи нужны. И есть решение. Вуаля! Мы дожили до этих светлых дней. И заметьте образование у них не хуже нашего, просто кладезь спецов из недалекого края в скором будущем к нам приедет на работу.
и пусть они все работают в поликлинике при Кремле.
проблему хотят решить привлечением мигрантов
ага
Страны бывшего СССР, включая Россию, а также государства «советского блока» в Восточной Европе продолжают терять рабочую силу и кадры из-за эмиграции, констатирует Всемирный банк в докладе «Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии».
На 2017 год, по данным банка, 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом. Это больше числа уехавших из Украины, Белоруссии и Молдовы вместе взятых.
По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону «Европа и Центральная Азия».
В относительном выражении потери составляют 7,4% населения (144 млн человек). Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.
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Общий баланс миграционных потоков для РФ и вовсе положительный: число приехавших (8% населения) на миллион человек превышает число выбывших.
Однако между эмигрантами и иммигрантами есть существенная разница: в Россию приезжают в основном низко квалифицированные рабочие из центральноазиатских республик. Среди них только 13-17% имеют высшее образование, отмечают эксперты РАНХиГС.
Из России же, напротив, идет «интеллектуальная миграция»: высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране.
Уже сейчас только люди абсолютно недалёкие или совершенно необразованные могут слепо доверять свою жизнь и своё здоровье совершенно незнакомому человеку только на том основании, что он обряжен в белый халат и числится врачом.
После того, как начал во всём разбираться сам и читать медицинский интернет и литературу, в течение нескольких лет с минимальными финансовыми затратами смог вылечить практически все свои хронические болячки.
Уже даже не помню, когда последний раз был у врачей.
В аптеке покупаю только травы, валериану и корвалол.
1. Количество врачей и среднего медицинского персонала на 100 тыс. населения одно из самых высоких в мире.
2. Нагрузка на врача средняя - одна из самых низких в мире.
Жалко что ли?! Пусть лечут, посмотрят на ютубе как лечить и пролечат геморрой огурцом. Нашему брату будет на пользу лишний раз на огурец присесть, может начнет в голове блуждать правильные мысли
Дошли до ручки.
Для существующих врачей это хорошо, зарплаты в условиях жесткого дефицита кадров просто обязаны пойти вверх, могут вырасти в 2-3-5 раза относительно средней зарплаты по стране.
А для населения - туши свет.
Бесплатная медицина в конвульсиях.
Все становится платным.
Ну или бесплатным, но ближайший талончик через 2 месяца, потом обследование через 2 месяца, потом повторный прием через 2 месяца, и так до бесконечности.
Путин, возьми врачей-мигрантов к себе в кремлевку!
Любая болезнь смертельна, если правильно гуглить
10.10.2019 16:45
Сергеев
Доктор гугл здесь, я спокоен.