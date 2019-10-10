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ЦБ частично поддержал выплаты ОСАГО без учета износа машины

, ИА "Амител"
Регулятор настаивает на том, что перед принятием закона нужно посчитать, насколько подорожает страхование
Фото: из архива аmic.ru

Фото: из архива аmic.ru

Центробанк поддержал идею депутатов рассчитывать сумму возмещения ОСАГО без учета износа автомобиля, но при условии, что до принятия законопроекта эксперты рассчитают, как это скажется на тарифах, сообщает "Коммерсантъ".

Сейчас автолюбитель может получить компенсацию повреждения авто от страховщика либо ремонтом (без учета износа), либо денежной выплатой (с учетом износа). Парламентарии предлагают уравнять эти меры.

Эксперты прогнозируют, что такое изменение в законодательстве может повысить стоимость полиса ОСАГО приблизительно на треть.

По словам советника президента Российского союза автостраховщиков Михаила Порватова, подобные расчеты уже производили четыре года назад и пришли к заключению, что это повышает тариф на 35-40%.

Отметим, что вопрос изменения законодательства в области страхования автогражданской ответственности парламентарии рассмотрят в первом чтении уже 15 октября. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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