Пятница, 11 Октябрь, 15:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,74
€ 71,3
Обь
37см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Разведенных родителей могут обязать покупать жилье для ребенка

, ИА "Амител"
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите права ребенка на жилье при разводе родителей, сообщает РИА "Новости".

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в дополнительных обязательствах, связанных с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением", – говорится в документе.

Отмечается, что при нарушении закона к ответственности могут быть привлечены оба родителя. 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 2 октября. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.10.2019 13:48
- гость -

Дурдом. А если сами родители всю жизнь по сьемным квартирам?..

11.10.2019 13:51
месный

и что есть работа где можно столько заработать для всех разведённых в стране?
Мне вот интересно, те кто такое придумывают, что они думают по поводу где будут брать деньги, есть ли у них такая возможность в принципе у тех кого это коснётся?

11.10.2019 13:54
- гость -

нужен закон что разрешение на рождение ребенка родители получат лишь тогда когда будут документы: на квартиру, справки о постоянной и стабильной работе, справки от психиаторов/наркологов, отсутствие судимостей/кредитов/долгов

11.10.2019 13:59
- гость -

Стоп, что.
А проживание с обоими родителями гарантирует жилплощадь? Ребёнок и при разводе будет где-то прописан, а отдельную квартирку и двое могут не обеспечить.

11.10.2019 14:00
- гость -

11.10.2019 13:54
- гость -

и еще письменное согласие обоих родителей на рождение каждого ребенка)
С такими законами скоро никто из мужиков не захочет брак регистрировать

11.10.2019 14:01
- гость -

У некоторых родителей к 50 годам свое жилье не появилось.

11.10.2019 14:01
- гость -

Долбоящеры

11.10.2019 14:09
- гость -

Алименщики будут как изгои в жизни, не дай бог без работы и все ты в клетке этой системы 25% от средней зп России это 10тыщ в месяц. А если ты живешь в таком крае как Алтайский где зп до средней далеко и с работой не очень то писец придет скорее. За границу нельзя, на машине с долгами тоже нельзя- если своя -отберут, можно клеймо ставить на лбу, что бы чаще проверяли. А вот к женщинам как то лояльно, что это?

11.10.2019 14:13
- гость -


11.10.2019 14:00
- гость -
так и запишем, спасибо

11.10.2019 14:49
- гость -

11.10.2019 14:09
- гость -
* 25% от средней зп России это 10тыщ в месяц.* это к чему вообще? алименты считаются от зп где живет и работает алименщик. даж ИПшников считают по минимуму если он нулевку подаст. не кидайте на вентилятор, да не обкидаными будете.

11.10.2019 14:54
месный

11.10.2019 14:49
- гость -

Уроки прогуливаете или место того чтобы учителя слушать тут торчите?

Если у вас нет работы то вот как раз считается от средней зп по России, вот к чему это. Потерял работу и сразу же впух не слабо, потому как долг по алиментам будет копиться , а возможности заплатить его с каждым месяцем поиска работы будет всё меньше и меньше.

11.10.2019 15:04
- гость -

11.10.2019 14:49
- гость - Месный вам правильно сказал. КОГДА БЕЗ РАБОТЫ. Средняя зп. по России 43 тыщи. А сейчас идет практика присуждать такое решение как % от зп + до обеспечения половины прожиточного минимума, если у вас есть работа. А вы не вводите людей в заблуждение, пусть люди думают прежде чем рожать

11.10.2019 15:10
- гость -

11.10.2019 15:04
- гость -

Сам-то задуман был?

11.10.2019 15:14
- гость -

Подумаешь.. кол-во офиц.браков сократится. Вообще незащищенными женщины и дети будут. Все по плану, сказали же, что самая незащищенная категория - женщины, надо поддерживать. Ну и поддержали. Вы ещё не привыкли, что все с точностью до наоборот делается? С бедностью сейчас, например, борются.

11.10.2019 15:18
- гость -

11.10.2019 15:10
- гость -
Когда у человека нет аргументов, он начинает быковать, в общем превращать разговор типа сам дурак, вы не из этих случайно?

11.10.2019 15:28
гость

Корреспонденты может, конечно, специально, но может и по собственной тупости делают заголовок и суть статьи вроде бы похоже, на самом деле не совпадающими. В законопроекте ни слова нет о покупке, просто при разделе имущества совместно нажитое жилье делится не пополам, а с учетом у кого остается ребенок. Не надо ...!

11.10.2019 15:38
- гость -

Нужно другому обязать - разрешение на зачатие. Образование, работа, заключение врачей. А то плодятся как кролики. А потом детей убивают потому что мешают

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
15:40
Дорожники рассказали, когда начнется ремонт Старого моста в Барнауле 0
15:36
В Барнауле разыскивают водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе 0
15:09
Коттедж с родником и фитобочкой продают вблизи Барнаула за 10 млн рублей 2
14:41
Минздрав назвал регионы, где проживает больше всего алкоголиков 3
14:29
В Барнауле на ремонт дворов этим летом потратили 187 млн рублей 1
14:20
Многодетного отца лишают родительских прав из-за того, что его дети "слишком развиты" 15
14:01
"Стань донором. Спаси жизнь!": в Барнауле пройдет социальная акция 0
13:55
Минфин предложил наказывать банки за навязывание страховок по кредитам 1
13:40
Разведенных родителей могут обязать покупать жилье для ребенка 17
13:32
"Фейерверк" на столе и "снег" в стакане: что посмотреть на фестивале Nauka 0+ 0
13:27
Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки 15
13:22
Бийские полицейские изъяли 1750 блоков контрафактных сигарет 2
12:46
Почти 800 тысяч рублей перевела мошенникам жительница алтайского села 13
12:38
Двум районам Алтайского края выдали 30 млн рублей на резервный уголь 0
12:20
Рецидивист с пистолетом ограбил микрофинансовую организацию в Барнауле 9
12:13
Дороги перекроют под Барнаулом 11 и 12 октября из-за военных колонн 0
11:45
Путин рассказал, как ему сломали нос во время занятий боксом 13
11:24
Boeing-737 вторые сутки не может вылететь из Барнаула из-за трещины в стекле 2
11:14
Забудьте темные аллеи. Современный сквер открыли в Алейске 16
11:09
Авария с участием такси и малолитражки произошла на перекрестке в Барнауле 13
10:40
Более миллиона рублей выделили на благоустройство набережной в Камне-на-Оби 5
10:20
Сборная России разгромила сборную Шотландии на отборочных к ЧЕ-2020 0
10:03
Томенко принял участие в совещании у Медведева по развитию отстающих регионов 31
09:59
Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проведет третий матч против аутсайдера чемпионата 6
09:43
Как в школах Барнаула ввели второй иностранный язык и зачем нужна родная литература 20
09:40
Новые методики лечения онкозаболеваний у женщин будут внедрять в Алтайском крае 0
09:21
Водителей в России будут проверять на хронический алкоголизм 13
08:43
Якутский шаман простил тех, кто его задержал, и снова готов идти "изгонять" Путина 25
08:36
Как помочь предпринимателю? В Барнауле обсудили эффективность центров "Мой бизнес" 2
08:15
Жители алтайского села уже три месяца жалуются на заваленное целлофаном поле 6
07:52
Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи 18
07:39
Юрий Дудь назвал Чуйский тракт одной из самых красивых трасс в России 20
07:28
Сотни жителей Саратова пытались совершить самосуд над убийцей девочки 10
07:17
Симптомы рака кишечника, которые обычно игнорируют, назвали медики 3
07:06
Опасный дефект обнаружен на каждом двадцатом пассажирском самолете Boeing 737 NG 1
06:45
Священник РПЦ назвал эпидемию рака наказанием за аборты и ЭКО 30
06:32
Девочкам посвящается: очаровательные и смешные фото "маленьких женщин" 1
06:04
Тепло не покинет Алтайский край. Прогноз погоды на 11 октября 0
23:55
Самолет приземлился в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматом 6
23:32
КамАЗ уронил дорожный каток в Рубцовске 2
22:58
Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рубцовске 0
22:29
Летчик-испытатель назвал героями пилотов, посадивших на "брюхо" Ан-12 8
21:44
СМИ: в мэрии Славгорода прошли обыски 3
21:19
Путин произвел перестановки в Кремле, сменив начальников трех управлений 1
20:26
В Барнауле установили 33 бункера под мусор 0
19:06
Следователи выясняют, почему треснуло стекло у Boeing-737 в Барнауле 5
18:35
Эксперт объяснила пробуждение божьих коровок и цветение верб на Алтае 1
18:06
Пять мифов о том, как сэкономить на авиабилетах, развеяны 0
17:57
"Мама не разрешает": ЗАГС объяснил МВД, почему нет детей у жителя Дзержинска 9
17:29
Львам в барнаульском зоопарке подарили гигантский неубиваемый мяч 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.