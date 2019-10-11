Разведенных родителей могут обязать покупать жилье для ребенка

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите права ребенка на жилье при разводе родителей, сообщает РИА "Новости".
"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в дополнительных обязательствах, связанных с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением", – говорится в документе.
Отмечается, что при нарушении закона к ответственности могут быть привлечены оба родителя.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 2 октября.
Комментарии
Дурдом. А если сами родители всю жизнь по сьемным квартирам?..
и что есть работа где можно столько заработать для всех разведённых в стране?
Мне вот интересно, те кто такое придумывают, что они думают по поводу где будут брать деньги, есть ли у них такая возможность в принципе у тех кого это коснётся?
нужен закон что разрешение на рождение ребенка родители получат лишь тогда когда будут документы: на квартиру, справки о постоянной и стабильной работе, справки от психиаторов/наркологов, отсутствие судимостей/кредитов/долгов
Стоп, что.
А проживание с обоими родителями гарантирует жилплощадь? Ребёнок и при разводе будет где-то прописан, а отдельную квартирку и двое могут не обеспечить.
11.10.2019 13:54
- гость -
и еще письменное согласие обоих родителей на рождение каждого ребенка)
С такими законами скоро никто из мужиков не захочет брак регистрировать
У некоторых родителей к 50 годам свое жилье не появилось.
Долбоящеры
Алименщики будут как изгои в жизни, не дай бог без работы и все ты в клетке этой системы 25% от средней зп России это 10тыщ в месяц. А если ты живешь в таком крае как Алтайский где зп до средней далеко и с работой не очень то писец придет скорее. За границу нельзя, на машине с долгами тоже нельзя- если своя -отберут, можно клеймо ставить на лбу, что бы чаще проверяли. А вот к женщинам как то лояльно, что это?
11.10.2019 14:00
- гость -
так и запишем, спасибо
11.10.2019 14:09
- гость -
* 25% от средней зп России это 10тыщ в месяц.* это к чему вообще? алименты считаются от зп где живет и работает алименщик. даж ИПшников считают по минимуму если он нулевку подаст. не кидайте на вентилятор, да не обкидаными будете.
11.10.2019 14:49
- гость -
Уроки прогуливаете или место того чтобы учителя слушать тут торчите?
Если у вас нет работы то вот как раз считается от средней зп по России, вот к чему это. Потерял работу и сразу же впух не слабо, потому как долг по алиментам будет копиться , а возможности заплатить его с каждым месяцем поиска работы будет всё меньше и меньше.
11.10.2019 14:49
- гость - Месный вам правильно сказал. КОГДА БЕЗ РАБОТЫ. Средняя зп. по России 43 тыщи. А сейчас идет практика присуждать такое решение как % от зп + до обеспечения половины прожиточного минимума, если у вас есть работа. А вы не вводите людей в заблуждение, пусть люди думают прежде чем рожать
11.10.2019 15:04
- гость -
Сам-то задуман был?
Подумаешь.. кол-во офиц.браков сократится. Вообще незащищенными женщины и дети будут. Все по плану, сказали же, что самая незащищенная категория - женщины, надо поддерживать. Ну и поддержали. Вы ещё не привыкли, что все с точностью до наоборот делается? С бедностью сейчас, например, борются.
11.10.2019 15:10
- гость -
Когда у человека нет аргументов, он начинает быковать, в общем превращать разговор типа сам дурак, вы не из этих случайно?
Корреспонденты может, конечно, специально, но может и по собственной тупости делают заголовок и суть статьи вроде бы похоже, на самом деле не совпадающими. В законопроекте ни слова нет о покупке, просто при разделе имущества совместно нажитое жилье делится не пополам, а с учетом у кого остается ребенок. Не надо ...!
Нужно другому обязать - разрешение на зачатие. Образование, работа, заключение врачей. А то плодятся как кролики. А потом детей убивают потому что мешают