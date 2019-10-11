Многодетного отца лишают родительских прав из-за того, что его дети "слишком развиты"

Жителя Самарской области лишают родительских прав за то, что его дети, по мнению односельчан, слишком умные, сообщает lenta.ru.
Иван Сидоров вместе с семьей переехал в село Новотулка три года назад. Мужчина решил, что семье с пятью детьми будет лучше жить в доме на природе. Через некоторое время они с женой развелись, и она с двумя детьми уехала в Саратов, а с Иваном остались трое его сыновей.
Сидоров работает в крупной зарубежной компании удаленно. Дома у семьи нет телевизора. Дети читают книги, помогают по хозяйству и самостоятельно выбирают для себя хобби. Например, старший сын мужчины любит вязать крючком и самостоятельно освоил программирование. Ранее семья проживала в европейских странах, по этому дети владеют иностранными языками.
Конфликт начался с того, что родители учеников местной школы обратились к завучу с просьбой прекратить "неправильное влияние" на их детей. Обращение ушло в комиссию по делам несовершеннолетних.
"Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили", – прокомментировал ситуацию Сидоров.
Теперь у мужчины хотят отнять детей. Комиссия передала соответствующий запрос в прокуратуру.
Ранее Ивана уже пытались лишить родительских прав. Его детей на три месяца поместили в приют и провели им психолого-психиатрическую экспертизу. Исследование показало, что мальчики абсолютно здоровы.
Комментарии
Это фейк. Они уже выступали в пусть говорят. Ни в каких зарубежных компаниях он не работает - он полубомж. его дети занимаются живодерством.
А ты чего мухоморы не ешь?
Т.е. если дети умнее чьих то тупарей, то это не нормально????? Вязать крючком - нетрадиционная ориентация???? Проверить надо тех кто пишет жалобы на идиотизм!
Я бы с удовольствием поменял знания о чебурашке на умение вязать крючком. А сведения о доме2 и камеди клабе на посредственный испанский или итальянский язык, например. Чисто, чтоб понимать о чем речь.
11.10.2019 14:37
- гость -
не завидуй так громко ))
Вот это я понимаю кинули г..на на вентилятор, есть где оставить мнение. Приступайте!
И ведь отнимут! За ними не заржавеет...
11.10.2019 14:38
- гость -
Т.е. если дети умнее чьих то тупарей, то это не нормально????? Вязать крючком - нетрадиционная ориентация???? Проверить надо тех кто пишет жалобы на идиотизм!
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Тшшш... вы другую сторону слушали?
И правильно что отнимут. Его дети выкалывают птицам глаза, хоронили и распяли ворону, парень бегает со свиной головой, на спине им пишут "КЛАДБИЩЕ", он больной шизофреник. Старшему пасынку уже отрезали палец между прочим. Он 4 класса окончил и сейчас работает на заводе грузчиком
11.10.2019 14:46
- гость -
Я бы с удовольствием поменял знания о чебурашке на умение вязать крючком.
В интернет то сложно залезть? Там нет ничего сложного, 4-5 движений спицами которые нужно запомнить. Только есть большие сомнения, что процесс вязания вызовет у вас удовольствие.
Понял, это из-за персонажа с ушами не проходило. Удалите пож-ста предыдущее сообщение, это в сердцах написано
почему сразу в приют у них ведь мать есть. так что вброс
11.10.2019 14:46
- гость -
Видите ли, это так не работает))) Для того, чтобы посредственно знать итальянский, надо прижать пятую точку к стулу и учить-учить-учить. Испанский потом пойдет легче - они похожи. Вязание тоже требует некоей усидчивости и времени)))
Ну а чо он!
Для того, чтобы посредственно знать итальянский, надо прижать пятую точку к стулу и учить-учить-учить.
Зачем россиянину итальянский? Просто чтобы было?
Ну английский - можно понять, зачем. Китайский - у них интересная философия. Немецкий - историческое партнерство в промышленности и не только.