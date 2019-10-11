Пятница, 11 Октябрь, 18:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,22
€ 70,73
Обь
37см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Мэрия разрешила построить в Барнауле три больших храма

, ИА "Амител"
Один из них начали возводить в парке на Потоке
Спасский собор в Барнауле планируют завершить в 2021 году / Фото: Patriarchia.ru

Спасский собор в Барнауле планируют завершить в 2021 году / Фото: Patriarchia.ru

В Барнауле начали строить Спасский собор на пр. Ленина, 152е, храм Святой троицы в районе новостроек и еще один в поселке Лесном. Соответствующие разрешения выдал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, сказано на официальном сайте мэрии.

Что известно о Спасском соборе

Спасский собор расположится вдоль Аллеи ветеранов, которая разделяет парк Потока на две части. В одной теперь будет размещаться игровая территория, в том числе реконструированная, с новыми аттракционами. Во второй – собор.

Место для строительства религиозного здания Барнаульская епархия Русской православной церкви получила от администрации края в 2015 году. Участок площадью 2 га находится на территории парка, и освятить закладной камень в основе будущего храма приезжал сам патриарх Кирилл. Предполагалось, что это будет большой кафедральный собор, но в итоге проект претерпел значительные изменения и уменьшился в размерах.

Разрешение на строительство собора выдано на период до 1 января 2021 года.

Что известно о храме Святой троицы

Храм находится на ул. Солнечная Поляна, 90 (пересечение с ул. Багряной). Изначально планировалось построить в первую очередь небольшой одноэтажный храм Святой Анны, чтобы привлечь прихожан и таким образом собрать средства на строительство основного трехэтажного храма Святой Троицы.

Проект представляли на градостроительном совете весной 2018 года. Разрешение на строительство выдано до февраля 2020 года.

Что еще хотят построить в Барнауле для Церкви

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула также выдал разрешение строительства приходского комплекса в поселке Лесном. На первом этапе там должны воздвигнуть храм.

Также РПЦ давно планирует восстановить на площади Свободы Петропавловский собор. Это первое каменное здание города, построенное в 1771 году, но в 1935 его разрушили. Новое здание можно "посадить" на сохранившийся старый фундамент, говорят в РПЦ.

Напомним, что на месте бывшего храма в 2018 году началось строительство ливневой канализации, но дорожники во время работ наткнулись на захоронения. В связи с этим на участке начались раскопки. В начале сентября 2019 года там обнаружили фундамент часовни.

Ранее в СМИ митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий говорил, что в городе на каждые 10 тысяч населения нужно культовое сооружение. В Барнауле их должно быть около 70, а есть только 40.

Материалы по теме

 

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

11.10.2019 15:59
- гость -

Только один вопрос - а надо обязательно строить в парке, на пустыре никак?

11.10.2019 15:59
- гость -

Нам на потоке надо одну! Еще бы нам Смирнова как нибудь заполучить, реально? Пусть мерия выпишет его. Наставник нам нормальный нужен, грешны мы тут на потоке.

11.10.2019 16:05
- гость -

За чей счет банкет? Это на содержание таких школ и больниц нам по максимальной ставке налог на жилье ввели?

11.10.2019 16:07
- гость -

11.10.2019 16:05
- гость -
тсссс не шуми, ну че ты право?! не надо

11.10.2019 16:10
гость

И это прекрасно... быстрее все это закончиться.

11.10.2019 16:17
- гость -

заживееееем!

11.10.2019 16:17
- гость -

Зачем в парке храм???
Понятно храма три , а сколько школ и детских садов разрешила мэрия?
Подскажите мне не знающему, сейчас уже все те храмы и церкви которые есть в Барнауле переполнены, не протолкнуться в них?

11.10.2019 16:18
-гость-

ну теперь заживем!!!

11.10.2019 16:19
- гость -

11.10.2019 16:17
- гость -
Храм должен быть в шаговой доступности, как сеть магазинов Мария Ра

11.10.2019 16:20
местный

ну как тебе такое, Илон Маск?

11.10.2019 16:21
- гость -

А мы не хотим отстоять парк как в Екате, или там более бездуховные люди живут, о праздном гулянии на природе думают?

11.10.2019 16:23
- гость -

В Пригородном поселке надоть построить - может тогда и дороги заасфальтируют...

11.10.2019 16:29
- гость -

Как будто кто-то играет в Age of empires

11.10.2019 16:42
гость

да хоть 10 постройте, все равно грехи не отмолите

11.10.2019 16:44
Сергей

Мы парк не отстоим, архитектуру не отстояли, а тут парк. А если на митинги какие-то идти, то существующий закон этого не позволяет, можно и 3-4 года получить за присутствие на нем.

11.10.2019 16:44
- гость -

А что РПЦ сделало на благо города?

11.10.2019 17:04
- гость -

Вот их то нам не хватало, все есть, только храмов было маловато....

11.10.2019 17:04
- гость -

Вот это подарок жителя солнечной )) Успевайте продавать дома.

11.10.2019 17:07
- гость -

А строить будет ООО джамшуд? Или строго по паспортам крещения будут на стройку приглашать? Господи,в каком маразме мы живём....Самое страшное- ведь будут ходить бабульки и пополнять счета ООО РПЦ. И действительно,зачем на Солнечной поляне школа? 36 человек в классе- это же так клёво.

11.10.2019 17:11
- гость -

Для экономии средств надо все школы и больницы передать под "храмы". И тогда прорыв нам обеспечен! В мрачное средневековье...

11.10.2019 17:33
- гость -

Молитва заменит хлеб насущный.

11.10.2019 17:36
- гость -

Роддома закрываем, зато церквы строим

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
18:15
Славгородскому насильнику предъявили обвинение 0
17:49
Барнаулец предложил украсить набережную Оби башней со знаменитостями 4
17:27
Ученые выяснили, что фастфуд и готовая еда способствуют развитию рака 0
17:03
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии 0
16:56
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком предложили изменить 2
16:30
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове рассказал о мотиве преступления 2
16:14
МВД заплатит 3 млн рублей за помощь в поисках серийного душителя пенсионерок 5
15:52
Мэрия разрешила построить в Барнауле три больших храма 22
15:40
Дорожники рассказали, когда начнется ремонт Старого моста в Барнауле 7
15:36
В Барнауле разыскивают водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе 4
15:09
Коттедж с родником и фитобочкой продают вблизи Барнаула за 10 млн рублей 4
14:41
Минздрав назвал регионы, где проживает больше всего алкоголиков 3
14:29
В Барнауле на ремонт дворов этим летом потратили 187 млн рублей 1
14:20
Многодетного отца лишают родительских прав из-за того, что его дети "слишком развиты" 20
14:01
"Стань донором. Спаси жизнь!": в Барнауле пройдет социальная акция 0
13:55
Минфин предложил наказывать банки за навязывание страховок по кредитам 1
13:40
Разведенных родителей могут обязать покупать жилье для ребенка 22
13:32
"Фейерверк" на столе и "снег" в стакане: что посмотреть на фестивале Nauka 0+ 0
13:27
Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки 16
13:22
Бийские полицейские изъяли 1750 блоков контрафактных сигарет 3
12:46
Почти 800 тысяч рублей перевела мошенникам жительница алтайского села 13
12:38
Двум районам Алтайского края выдали 30 млн рублей на резервный уголь 0
12:20
Мужчина с пистолетом ограбил микрофинансовую организацию в Барнауле 11
12:13
Дороги перекроют под Барнаулом 11 и 12 октября из-за военных колонн 0
11:45
Путин рассказал, как ему сломали нос во время занятий боксом 14
11:24
Boeing-737 вторые сутки не может вылететь из Барнаула из-за трещины в стекле 3
11:14
Забудьте темные аллеи. Современный сквер открыли в Алейске 17
11:09
Авария с участием такси и малолитражки произошла на перекрестке в Барнауле 13
10:40
Более миллиона рублей выделили на благоустройство набережной в Камне-на-Оби 5
10:20
Сборная России разгромила сборную Шотландии на отборочных к ЧЕ-2020 0
10:03
Томенко принял участие в совещании у Медведева по развитию отстающих регионов 31
09:59
Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проведет третий матч против аутсайдера чемпионата 8
09:43
Как в школах Барнаула ввели второй иностранный язык и зачем нужна родная литература 21
09:40
Новые методики лечения онкозаболеваний у женщин будут внедрять в Алтайском крае 0
09:21
Водителей в России будут проверять на хронический алкоголизм 13
08:43
Якутский шаман простил тех, кто его задержал, и снова готов идти "изгонять" Путина 26
08:36
Как помочь предпринимателю? В Барнауле обсудили эффективность центров "Мой бизнес" 2
08:15
Жители алтайского села уже три месяца жалуются на заваленное целлофаном поле 6
07:52
Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи 18
07:39
Юрий Дудь назвал Чуйский тракт одной из самых красивых трасс в России 20
07:28
Сотни жителей Саратова пытались совершить самосуд над убийцей девочки 10
07:17
Симптомы рака кишечника, которые обычно игнорируют, назвали медики 3
07:06
Опасный дефект обнаружен на каждом двадцатом пассажирском самолете Boeing 737 NG 1
06:45
Священник РПЦ назвал эпидемию рака наказанием за аборты и ЭКО 34
06:32
Девочкам посвящается: очаровательные и смешные фото "маленьких женщин" 1
06:04
Тепло не покинет Алтайский край. Прогноз погоды на 11 октября 0
23:55
Самолет приземлился в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматом 6
23:32
КамАЗ уронил дорожный каток в Рубцовске 2
22:58
Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рубцовске 0
22:29
Летчик-испытатель назвал героями пилотов, посадивших на "брюхо" Ан-12 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.