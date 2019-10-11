Мэрия разрешила построить в Барнауле три больших храма

В Барнауле начали строить Спасский собор на пр. Ленина, 152е, храм Святой троицы в районе новостроек и еще один в поселке Лесном. Соответствующие разрешения выдал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, сказано на официальном сайте мэрии.
Что известно о Спасском соборе
Спасский собор расположится вдоль Аллеи ветеранов, которая разделяет парк Потока на две части. В одной теперь будет размещаться игровая территория, в том числе реконструированная, с новыми аттракционами. Во второй – собор.
Место для строительства религиозного здания Барнаульская епархия Русской православной церкви получила от администрации края в 2015 году. Участок площадью 2 га находится на территории парка, и освятить закладной камень в основе будущего храма приезжал сам патриарх Кирилл. Предполагалось, что это будет большой кафедральный собор, но в итоге проект претерпел значительные изменения и уменьшился в размерах.
Разрешение на строительство собора выдано на период до 1 января 2021 года.
Что известно о храме Святой троицы
Храм находится на ул. Солнечная Поляна, 90 (пересечение с ул. Багряной). Изначально планировалось построить в первую очередь небольшой одноэтажный храм Святой Анны, чтобы привлечь прихожан и таким образом собрать средства на строительство основного трехэтажного храма Святой Троицы.
Проект представляли на градостроительном совете весной 2018 года. Разрешение на строительство выдано до февраля 2020 года.
Что еще хотят построить в Барнауле для Церкви
Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула также выдал разрешение строительства приходского комплекса в поселке Лесном. На первом этапе там должны воздвигнуть храм.
Также РПЦ давно планирует восстановить на площади Свободы Петропавловский собор. Это первое каменное здание города, построенное в 1771 году, но в 1935 его разрушили. Новое здание можно "посадить" на сохранившийся старый фундамент, говорят в РПЦ.
Напомним, что на месте бывшего храма в 2018 году началось строительство ливневой канализации, но дорожники во время работ наткнулись на захоронения. В связи с этим на участке начались раскопки. В начале сентября 2019 года там обнаружили фундамент часовни.
Ранее в СМИ митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий говорил, что в городе на каждые 10 тысяч населения нужно культовое сооружение. В Барнауле их должно быть около 70, а есть только 40.
Комментарии
Только один вопрос - а надо обязательно строить в парке, на пустыре никак?
Нам на потоке надо одну! Еще бы нам Смирнова как нибудь заполучить, реально? Пусть мерия выпишет его. Наставник нам нормальный нужен, грешны мы тут на потоке.
За чей счет банкет? Это на содержание таких школ и больниц нам по максимальной ставке налог на жилье ввели?
11.10.2019 16:05
- гость -
тсссс не шуми, ну че ты право?! не надо
И это прекрасно... быстрее все это закончиться.
заживееееем!
Зачем в парке храм???
Понятно храма три , а сколько школ и детских садов разрешила мэрия?
Подскажите мне не знающему, сейчас уже все те храмы и церкви которые есть в Барнауле переполнены, не протолкнуться в них?
ну теперь заживем!!!
11.10.2019 16:17
- гость -
Храм должен быть в шаговой доступности, как сеть магазинов Мария Ра
ну как тебе такое, Илон Маск?
А мы не хотим отстоять парк как в Екате, или там более бездуховные люди живут, о праздном гулянии на природе думают?
В Пригородном поселке надоть построить - может тогда и дороги заасфальтируют...
Как будто кто-то играет в Age of empires
да хоть 10 постройте, все равно грехи не отмолите
Мы парк не отстоим, архитектуру не отстояли, а тут парк. А если на митинги какие-то идти, то существующий закон этого не позволяет, можно и 3-4 года получить за присутствие на нем.
А что РПЦ сделало на благо города?
Вот их то нам не хватало, все есть, только храмов было маловато....
Вот это подарок жителя солнечной )) Успевайте продавать дома.
А строить будет ООО джамшуд? Или строго по паспортам крещения будут на стройку приглашать? Господи,в каком маразме мы живём....Самое страшное- ведь будут ходить бабульки и пополнять счета ООО РПЦ. И действительно,зачем на Солнечной поляне школа? 36 человек в классе- это же так клёво.
Для экономии средств надо все школы и больницы передать под "храмы". И тогда прорыв нам обеспечен! В мрачное средневековье...
Молитва заменит хлеб насущный.
Роддома закрываем, зато церквы строим