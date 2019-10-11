Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове рассказал о мотиве преступления

Подозреваемый признался в совершении преступления и раскрыл его мотив, сообщает РИА "Новости".
Мужчина объяснил, что несколько месяцев назад он приметил старый гараж, поменял на нем замок и стал там жить.
"9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж", – рассказал представитель СК.
Подозреваемый предположил, что гараж может принадлежать семье девочки, побоялся разоблачения и убил ее.
Следователям предстоит проверить эту версию. Причастность мужчины к преступлению подтверждается не только его показаниями, но и записями с камер видеонаблюдения.
Комментарии
Если так и было, то он умственно отсталый (что бы не выразиться грубее). Убить ребенка... это кем надо быть...
Девять лет родители растили ребенка, радовались, надеялись, мечтали о ее будущем... и в одно мгновение какой то нелюдь все оборвал! Даже страшно представить себя на месте родителей.