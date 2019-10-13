Все для спасения жизней. Корпус Курьинской больницы отремонтировали за 50 млн рублей

Современный лифт, новое оборудование и собственная электростанция – в Курье завершили ремонт стационара центральной районной больницы. В рамках региональной адресной инвестиционной программы в здании ЦРБ площадью почти две тысячи квадратных метров отремонтировали и обновили операционный блок, реанимацию, терапевтическое и хирургическое отделения. На работы ушел один год и 50 млн рублей, выделенных из краевого бюджета.

Почти готовы к открытию

Ремонтные работы в Курьинской ЦРБ проводили в несколько этапов. На первом этапе – в 2017-м году – у поликлиники и стационара заменили кровлю, окна и фасад, подвели инженерные сети, установили дизельную электростанцию. В сентябре 2018 года приступили ко второму этапу – к капитальному ремонту внутри здания стационара. Специалисты КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" выполнили демонтажные работы и перепланировку, обшили стены по новой технологии с использованием гипсометаллических листов.

"В прошлом году мы начали капитальный ремонт здания стационара с отделениями и пристроем скорой помощи. Усилили стены, заменили сети отопления и электроснабжения, сделали внутреннюю отделку двух этажей и подвала, установили лифт, подвели слаботочные сети и медицинские газы. У скорой помощи появился современный пандус для заезда автомобиля. Выполнена действительно большая работа, и мы справились с нею за год", – гордится директор "Единого заказчика капитального строительства Алтайского края" Александр Котельников.

Сотрудники подрядной организации заасфальтировали прилегающую территорию, убрали старые тополя и посадили молодые саженцы, сделали современное ограждение, пандусы для маломобильных групп населения.

Уже скоро в обновленном стационаре появится новое оборудование и мебель. Сейчас идут их закупки. На эти цели краевой Минздрав выделил 3,7 млн рублей. В реанимациях появятся новые койки, в отделениях, на постах медсестер, в ординаторских – столы, стулья и шкафы. В настоящий момент в здании проводят косметические работы, делают уборку.

Совсем как в городе

Сотрудники больницы очень ждут переезда, ведь весь год они размещались в других корпусах. Медперсонал уже заранее оценил все преимущества отремонтированного здания.

"Раньше в стационаре не было лифта, и пациентов приходилось переносить по лестнице. Сейчас в корпусе установлен грузовой лифт, в который легко входят носилки, и доставить пациента до операционного блока на втором этаже стало проще. Реанимацию перенесли со второго этажа на первый, и теперь драгоценные минуты при спасении человека не будут потеряны. Мы рады, что в палатах появились санузлы, раньше туалет был один на весь этаж", – заметил главный врач Курьинской ЦРБ Иван Бутаков.

В следующем году, по словам главврача, ремонт проведут в здании детской поликлиники. Оно возведено в 1914 году, и сейчас в ЦРБ ждут результатов экспертизы, не является ли строение памятником архитектуры.

"Мы точно знаем, что детская поликлиника не относится к объектам истории. Но по закону, мы должны получить соответствующее заключение. Однако здание уже включено в программу ремонта, работы должны начаться в следующем году", – отметил главврач.

Завершающим этапом проекта по ремонту Курьинской центральной районной больницы станет ремонт внутри поликлиники. Он запланирован на 2020 год.

Справка

Всего в Алтайском крае в 2019 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы ведется капитальный ремонт на 36 объектах здравоохранения.