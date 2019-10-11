Военный самолет с россиянами на борту разбился в Конго

Военно-транспортный самолет Ан-72 разбился в восточной части Демократической Республики Конго, сообщает ТАСС.
На борту находились сотрудники администрации президента Конго Феликса Чисекеди. Сотрудник посольства РФ заявил, что на борту были и российские граждане.
"Мы подтверждаем, что среди членов экипажа были российские граждане, на данный момент мы уточняем их фамилии и точное число", — сказал он.
Самолет направлялся из города Гома в Киншасу. Связь с ним была потеряна через 59 минут после вылета. На борту находился личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал.
Комментарии