Госдума задумалась о возвращении в России смертной казни

На официальной странице Госдумы в соцсети "Вконтакте" появился опрос о необходимости возвращения смертной казни.
Пост начинается с упоминания о трагедии в Саратове.
"Ужасная трагедия в Саратове. Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, которая пропала 9 октября. Он уже дает признательные показания по обстоятельствам преступления", – пишут авторы.
Далее они приводят высказывания некоторых депутатов, связанные с возвращением высшей меры наказания. Возвращение смертной казни поддержала депутат от КПРФ Ольга Алимова и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", – написал депутат от партии "Единая Россия" Евгений Примаков.
Владимир Жириновский отметил, что в смертной казни люди видят единственный возможный вариант справедливого возмездия, но практика показывает, что это неэффективный метод наказания.
В комментариях пользователи отметили, что в случае возвращения смертной казни как высшей меры наказания, необходимо исключить риск судебной ошибки.
Комментарии