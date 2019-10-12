Жильцы одного из домов в барнаульском поселке перегородили дорогу в лес

В барнаульском поселке Власиха жильцы одного из домов перекрыли общий проезд в лес без каких-либо на это разрешений, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Мы пришли в Власихинскую администрацию, написали заявление. С этого момента прошло две недели, результатов с их стороны никаких. Ворота так и стоят, а вчера на них еще и замок повесили", – говорится в сообщении.
В лес теперь пройти невозможно, жалуется автор видео.
Комментарии
Когда администрация не могла (не хотела) поставить на место приватизаторов общего проезда на Жасминной, открылся ящик Пандоры. Теперь ждём перегораживания Ленина или Строителей, чтобы ночью транспорт спать не мешал.
По сути там ехать то и некуда, там дерево растет. Может автомобилями заборы им гнут, а слева видно, калитка то открыта, пешком пройдешь...