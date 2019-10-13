Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из США в связи с победой над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ, сообщает ТАСС.
"В Сирии мы, как предполагалось, должны были оставаться 30 дней, а в итоге были там 10 лет, – констатировал глава Соединенных Штатов. – Эти войны никогда не заканчиваются, мы должны вернуть наших солдат домой из этих нескончаемых войн".
Он подчеркнул, что солдаты выполнили свои задачи, обеспечив победу над террористами и создав территорию разграничения между Турцией и землей, заселенной курдами.
По его словам, вывод войск не означает, что курды брошены на произвол судьбы. Если турки не будут держать свое обещание защищать религиозные меньшинства, то США введут жесткие санкции, подчеркнул Трамп.
По его словам, защита религиозных меньшинств в Сирии и Ираке обошлась американским налогоплательщикам в 500 млн долларов.
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