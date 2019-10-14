Соцсети: дорожника насмерть сбили в Барнауле

Мужчину сбили в краевой столице на объездной "Ленточный бор" недалеко от поворота на Булыгино, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
От полученных телесных повреждений он скончался до прибытия медиков. По информации очевидцев, погибший был рабочим дорожно-строительной организации.
На месте ДТП работают полицейские. Поблизости образовалась внушительная пробка.
"Вследствие происшествия собралась огромная пробка на дороге от моста Трассы Здоровья до светофора", – информирует подписчиков паблик.
Комментарии
В чью то семью пришло горе.
Возле каждого пешеходника нужно траншею копать 30 см шириной, иначе не заставить снизить скорость, а дорожникам, закрывать полосу, где они работают - бетонными блоками!
так вот почему месного нет сегодня
Ехали утром, еще не прикрытый лежал, очень жалко, пока ехала до работы - слезы сами из глаз лились
Потому что за рулём ездят все подряд кому можно и нельзя
А кто сбил то? Если опять миша дроздов, то значит в Барнауле скоро третий ледовый дворец появится. По одному на каждого убитого им человека...
Т.е., то, что дорожники ходят по дороге , как будто на них титановый экзоскелет - всем пофиг?
У дорожника нет никаких привилегий, по сравнению с обычным пешеходом. И ходить ему можно только по той зоне, где ведутся работы. На фото не вижу никаких ограничительных знаков. Сомневаюсь, что там и знак "дорожные работы" был.
это не Лесной тракт, а шоссе Ленточный бор. вконтактыши вообще ничего не знают.
Ехал задом и задавил