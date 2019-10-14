Рукодельница из Барнаула выиграла в лотерею миллион рублей

Жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото", сообщает пресс-служба "Столото".
Как рассказала сама победительница, участвуют они в лотереях вместе с супругом: она покупает билеты в киоске, а муж смотрит трансляции тиражей по телевизору, сообщая результат.
"По окончании программы муж подошел ко мне и сказал, что пропустил несколько чисел. Мы перепроверили билет на сайте лотереи и увидели сумму выигрыша. Какое счастье!" – вспоминает Людмила.
Большую часть времени Людмила проводит на даче, ухаживает за огородом и садом. Также она увлекается рукоделием и создает аксессуары. "На оформление выигрыша она приехала в шарфике, который сама связала", – рассказали в "Столото".
Выигранные деньги жительница Барнаула решила потратить на восстановление здоровья и отдых на море.
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