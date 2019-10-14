"АлтайБаскет" начал сезон с двух выездных побед

Фото: "Локомотив-Кубань. Молодёжка"
"АлтайБаскет" на выезде дважды победил "Локомотив-Кубань-ЦОП", сообщает "Алтайский спорт". Повторный матч баскетбольной Суперлиги-2 завершился победой барнаульцев со счетом 72:73.
Первая половина игры прошла при превосходстве гостей. Перед большим перерывом алтайские спортсмены вели в счете в 10 очков – 27:37, а перед последним отрезком матча – 49:58.
Решающей стала четвертая четверть, в которой краснодарские баскетболисты едва не вырвали победу, поведя в счете 72:71. Но последний точный бросок все-таки оказался за барнаульцами. Итоговые цифры на табло – 72:73.
Самым результативным в "АлтайБаскете" стал Дмитрий Злобин, на счету которого почти половина всех набранных командой очков.
Отметим, что в первой встрече алтайские баскетболисты легко победили – 70:84 (11:23, 17:21, 23:18, 19:22). Таким образом, новый сезон для клуба начался с двух побед.
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