В Алтайском крае стали чаще ломать камеры фиксации нарушений ПДД

Участились случаи умышленного повреждения и уничтожения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Чаще всего от вандалов страдают камеры, которые замеряют скорость движения транспорта. По каждому из случаях полицейские проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого.
В связи с этим Госавтоинспекция напоминает гражданам, что за умышленную порчу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание может достигать двух лет лишения свободы.
Для защиты устройств на участках с наиболее сложной обстановкой установлены 39 антивандальных блоков. Напомним, в регионе работают 60 стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Комментарии
А может просто подумать почему их ломают и нужны ли они вообще в этих местах? Я, дисциплинированный водитель и то иногда смотрю и дорожную обстановку и думаю, какой же умственно отсталый чиновник, болеющий шизофренией и идиотизмом решил установить знак ограничения скорости и камеру на участке, где не требуется никаких ограничений!
14.10.2019 14:38
- гость -
Как зачем, чтобы камера наловила на штрафы.
Вот зачем на прямой трассе ставить знак "70" и за ним камеру? Что она предотвращает?
14.10.2019 14:55
- гость -
Месный, в принципе правильно сказал. Она предотвращает опустошение кармана толстосумов.
камеры поставлены для фиксации надуманных нарушений! Я против вандализма, но в данном случае скажу, что молодцы парни. У нас в стране, пока не начинают люди бунтовать, правительство не наводит порядок в чем-либо! Так и тут, пока все молчат - будем наживаться на поборах с камер.
"...на участках с наиболее сложной обстановкой...", не смешите, куда не посмотри, где установлены камеры нет ни каких сложных обстановок! Камеры установлены там, где выгодно установщикам, где можно получить прибыль на штрафах!
Интересно, почему частные триноги платят в бюджет 20% а себе забирают 80??? и еще почему их устанавливают в "рыбных" местах, а не в местах повышенной аварийности?
Булыжник оружие пролетариата ...
по моему все нормально. это малолетки наверно шалят, не обращайте внимание, пошалят и перестанут))))
14.10.2019 15:18
- гость -
Отписавшиеся выше комментаторы, думаю ответили на Ваш вопрос.