Просроченные продукты предложили перерабатывать и вновь продавать

В России подготовлен законопроект, позволяющий перерабатывать просроченные товары для получения новых продуктов, пишут Известия" со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
"Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами", — пояснил Евтухов.
Согласно инициативе, просроченные продукты можно будет перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность.
Напомним, сегодня действующее законодательство приравнивает "просрочку" к опасной продукции, подлежащей изъятию из оборота. Новый же законопроект, который, судя по всему, внесет в это правило коррективы, уже направлен на согласование в правительство.
Евтухов подчеркнул, что продукты с истекшим сроком годности можно использовать при изготовлении кормов для животных или удобрений.
Комментарии
И в чем смысл срока годности, если продукты можно использовать и дальше? Есть эксперты?
и вновь продавать
...
Да вроде так и делают, только не афишируют. Или это надо узаконить? А то свинки нозят