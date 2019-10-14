МЧС предупреждает жителей Алтайского края о штормовом ветре

Жителей Алтайского края предупреждают о сильных ветрах в ближайшие три дня. Кроме того, на большей части региона ожидаются небольшие дожди, а в западных и южных районах – умеренные.
Во вторник, 15 октября, скорость ветра в южных и восточных районах может достигать 21 метра в секунду. В среду и четверг он будет еще сильнее – до 24 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.
Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.
На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Поэтому опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.
При перепадах напряжения в электрической сети квартиры следует немедленно обесточить все электробытовые приборы.
Кроме того, с 15 по 18 октября в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Необходимо помнить, что при сильном ветре огонь распространяется еще быстрее.
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