Оркестр Саудовской Аравии как мог сыграл перед Путиным гимн России

Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты, сообщает RT. На видео показано, каким должен быть гимн России, а после — как его исполнили в Саудовском Аравии.
"Во время визита в Саудовскую Аравию Владимира Путина встретили очень знакомой ему мелодией. Хотя, судя по выражению его лица, он никак не мог вспомнить, где же слышал ее раньше", – говорится в описании к видео.
В понедельник, 14 октября, Путин посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом.
Комментарии
Начали нормально, потом хрень какая то пошло
Наверное саудиты хорошо живут потому что у них король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и никаких выборов. И американцы поэтому с ними дружат
начало фонограмма, зажевало касету а потом пришлось выкручиваться как смогли натягивали сову на глобус
15.10.2019 13:43
гость
Смотрите подпись в левом верхнем угла сначала идет "origial" затем "saudi remix"
вы еще концерты живой музыки не посещали ))
Откровенно издеваются.
За глаза люто ненавидят.
Ну так и мы их не любим, что ж теперь. Они любят короля, он друг американцев, если нам выгодно что-то с ними порешать, надо решать
15.10.2019 14:13
Сергеев
Отходи уже от лекарств.
Сыграли как могли. Гимн России - не самая простая вещь с музыкальной точки зрения.
Владимир Владимирович молодец, что не заржал, я бы не сдержался)))) Поэтому он президент, а не я....)))
Может хлопцы намекают пареньку о его нелегитимности...
У арабов менталитет другой,т.е. склад ума.Поэтому они любую мелодию по своему сыграют на трубах.Вон как они одеваются.И пишут какие-то каракули.