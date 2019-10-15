Виктора Томенко "просканировали" на открытии завода "Русская кожа" в Заринске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл завод "Русская кожа" в Заринске. Торжественная церемония состоялась во вторник, 15 октября.
На мероприятии также присутствовал председатель АКЗС Александр Романенко. Как рассказала корреспондент amic.ru Юлия Абрамкина, Томенко, Романенко и другие официальные лица одновременно положили свои руки на импровизированный пульт управления, который "просканировал" все ладони и, немного подумав, запустил завод. Оборудование "закрутилось".
"Выполняется сканирование. Звучит обратный отсчет. Три. Два. Один. И ваши аплодисменты друзья. Мы вас поздравляем. Завод "Русская кожа" официально объявляется открытым", – комментировал происходящее ведущий церемонии.
После все участники запуска предприятия оставили свои подписи на куске кожи – на память о событии.
Напомним, инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. Предприятие, на котором будут трудиться около 200 человек, может перерабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц. Изначально завод планировали запустить не позднее августа 2017 года, однако сроки несколько раз откладывались. Это объяснялось сложностью проектных работ и климатическими условиями Алтайского края.
Стоит отметить, что по своей масштабности это первый в России проект за последние 20 лет.
Комментарии
Одним делом и пальчики "откатали" и образцы подписей собрали))
Вот представьте, сколько же предприятий не было открыто, если официально дают сведения о выводе десятков, а то и сотен миллиардов долларов в год? !!!
Чему радуемся как дурачки?