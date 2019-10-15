Единая платежка за услуги ЖКХ может появиться в России

Правительство намерено поддержать инициативу создания единого платежного документа (ЕПД) за коммунальные услуги, сообщают "Известия".
Депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике Сергеем Пахомовым внесли законопроект в Госдуму 19 июня. В документе вводятся новые понятия – ЕПД и "расчетный центр".
Сообщается, что в единой платежке могут быть прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы: управление, содержание и текущий ремонт дома, а также вывоз мусора и взнос за капремонт.
Появление такого документа, по мнению инициаторов законопроекта, уменьшит риски хищения средств управляющими компаниями.
Предполагается, что благодаря новой платежке расчеты будут более прозрачными.
Комментарии
Сообщается, что в единой платежке могут быть прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы: управление, содержание и текущий ремонт дома, а также вывоз мусора и взнос за капремонт.
не знаю как у них - у нас и так сейчас единая платежка
а вот если хотят вообще ВСЕ в одну впихнуть - отлично можно запутать все в край