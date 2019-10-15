В России впервые назначен штраф за фейковые новости

Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал издательский дом "Момент истины" и ее главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации, сообщает РИА "Новости".
"По материалу в отношении "Момента истины" по части 9 статьи 13.15 КоАП назначен штраф 200 тысяч рублей без конфискации", – сообщили в пресс-службе суда.
Главный редактор издания Евгений Гнеушев оштрафован по той же статье на 60 тысяч рублей.
Речь идет о статье, которая введена ответственность за публикацию фейковых новостей. Появилась она в КоАП РФ в марте.
Ранее не сообщалось о штрафах в отношении СМИ по этой статье.
Как уточняет "Российская газета", причиной стали несколько видеороликов на YouTube и гиперссылки на них на сайте издания, которые были выявлены Роскомнадзором в августе. Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, где были размещены видеоролики.
Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях. До этого Совет по правам человека при президенте попросил Путина отклонить и отправить на доработку законы.
Комментарии
ну все, теперь барнаул22 нельзя перепечатывать
а песня Гребенщикова- Вечерний М не фейковая новость? lol
А за сюжет о распятом мальчике оштрафуют Эрнста?
а содержимое роликов было о чем?
спрашиваю чтобы знать, какой новости нельзя верить.
Ни че так себе?! Реклама ю туб каналу...
Пойду погляжу этот канал, наверное он не плохой.