Депутата Герасименко хотят лишить неприкосновенности из-за ДТП с мотоциклистом

Госдума планирует 24 октября рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко в связи с ДТП, которое произошло этим летом, сообщает РИА "Новости".
"Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной думы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях", — говорится в проекте постановления Госдумы.
Статья касается нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. За это грозит штраф в размере 10-25 тыс. рублей или лишение водительских прав на 1,5-2 года.
Напомним, в июне Герасименко за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста в Москве. Сам депутат подтвердил факт происшествия, но подчеркнул, что значительных травм никто не получал, а сам он не скрывался с места ДТП.
Сообщалось, что Герасименко неаккуратно перестроился в районе улицы Крупской и врезался в мотоцикл, на котором ехал 32-летний парень. Пострадавший сильно ударился об асфальт, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Депутат шести созывов отделался легким испугом.
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Этому давно пора бы проблемок подкинуть, а то слишком много о нём слышно стало.