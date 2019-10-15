Бизнесмен начал бесплатно раздавать хлеб пенсионерам, но его обвинили в жадности

Владелец нескольких магазинов в Казани решил помочь пенсионерам раздачей бесплатного хлеба, но добрые намерения обернулись для него негативом.
Мужчина решил на двух своих точках начать бесплатно раздавать хлеб для нуждающихся. Об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях. Предприниматель давно задумывался о подобной акции и хотел помочь пенсионерам.
"О том, что надо бы что-то подобное сделать, я стал задумываться примерно года три назад, когда принимал участие в сельхозярмарках, — рассказал он порталу "Вечерняя Казань". — Ко мне часто подходили бабулечки, с виду очень приличные, чистенькие, подойдут, посмотрят на товар, а купить — видно, что не могут. И мне их было так жалко, что я им всегда что-нибудь давал. Просто не мог остаться в стороне от их нужды.
В первые дни хлеб забирать пенсионеры стеснялись, а через несколько дней мужчине позвонил незнакомец и рассказал, что он тоже пытался проводить подобные акции, но пенсионерки обещали позвонить Путину и рассказать, что бесплатного хлеба на всех не хватило.
Масла в огонь подливали и пользователи социальных сетей, которые усмотрели в поступке бизнесмена попытку провести пиар ход и жадность.
"Может, по полбуханки нарезать? Буханки одному пенсионеру многовато будет, съесть не успеет, зачерствеет. А по полбуханки большему количеству людей достанется"; "К хлебу еще чего-нибудь добавь из жратвы, одним хлебом сыт не будешь, скупердяй"; "Помощь это хорошо, но, как показала практика, баловать бесплатным народ нельзя"; "Подобные акции заканчиваются лютым негативом в сторону ее организаторов. У нас благими намерениями выложена дорога в ад" — писали комментаторы.
В итоге, от своей инициативы предприниматель отказался, но решил развозить продукты на дом нуждающимся пенсионерам.
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