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Чиновники рассказали, как Алтайский край заработает на заводе "Русская кожа"

, ИА "Амител"
Один квадратный метр кожи дает 50 рабочих мест в смежных отраслях
Почетные гости открытия завода 'Русская кожа Алтай' в Заринске / Фото: altairegion22.ru

Почетные гости открытия завода "Русская кожа Алтай" в Заринске / Фото: altairegion22.ru

Алтайский край сможет развивать эксклюзивное производство мебели, одежды и обуви на основе изделий завода "Русская кожа", который открылся в Заринске 15 октября. На торжественной церемонии председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул: дополнительный доход получит еще и сфера животноводства региона – приоритетный поставщик сырья на переработку.

В Сибири находится более 22% поголовья крупного рогатого скота России, но до сегодняшнего дня не было современных предприятий по переработке шкур. Кроме того, "Русская кожа" обратила внимание на Заринск из-за выгодной географии и поддержки правительства Алтайского края, которое задействовало все возможные ресурсы для привлечения крупного инвестора. Напомним, в проект вложено 2,1 млрд рублей. 

 

"ГК "Русская кожа" нацелена до 80% изделий отправлять на экспорт. Предприятие "смотрит" на восток. Мы построили завод в Заринске, чтобы приблизиться к Юго-Восточной Азии", – пояснил председатель правления ГК "Русская кожа" Игорь Сурин. Эксперты посчитали, что за счет пятикратного сокращения на логистику, они повысят конкурентоспособность на ее рынках: если сегодня продукция в Китай, Индию, Индонезию доставляется за 60 суток, то отсюда – за 10.

"Мы надеемся выполнить свою миссию – обеспечить эффективную переработку побочного продукта мясной промышленности Алтайского края", – рассказал Игорь Сурин.

На открытие завода "Русская кожа Алтай" в Заринске губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что этот день войдет в историю региона. Он пообещал собственникам поддержку правительства, а также сообщил, что планирует увеличить лимит на льготные и долгосрочные кредиты местным предпринимателям.

Губернатор подчеркнул, что Фонд развития Алтайского края в настоящее время составляет 350 млн рублей: "Это возможность предоставить льготные и долгосрочные ресурсы под выгодные ставки от 5% годовых. Мы планируем в этом году капитализировать этот фонд до 500 млн рублей, чтобы поддержать предложения и потребности инвесторов".

В торжественной речи перед запуском производства на "Русской коже Алтай" Александр Романенко заявил: "Алтайский край – это аграрно-промышленный регион. Формируя сбор кожевенного сырья у нас, "Русская кожа" обеспечивает прибавочную стоимость предприятиям животноводства. Здесь правильно заметили: с промышленной точки зрения – один квадратный метр кожи дает 50 рабочих мест в смежных отраслях. И мы надеемся, что в Алтайском крае появится мебельное и швейное производство с продукцией высокого качества, которое будет закупать материал на заринском предприятии".

Когда завод заработает на полную мощность?

Первую очередь завода "Русская кожа Алтай" запустили 15 октября. Здесь будут производит "полуфабрикат" – кожу, которая может долго храниться, но ее редко используют для изделий. Ведущий технолог предприятия Сергей Низовский рассказал, что на этом этапе для завода важно отладить технологию производства: "В марте 2020 года мы запустим производство краста: мягкой и тонкой кожи с декоративным покрытием".

Игорь Сурин уточнил, что на проектную мощность "Русская кожа Алтай" выйдет в течение трех лет, в том числе наладит производство кожи с декоративным покрытием. "Кожа сегодня – это не просто материал, а сложный многокомпонентный продукт. Сегодня идет кооперация кожи и других продуктов: ткани, напыление, пленки. Со своей продукцией предприятие участвует в "модных" выставках Парижа, Милана и других городов", – рассказал он гостям мероприятия.

Что еще интересного в заводе?

Топ-менеджер завода "Русская кожа Алтай" подчеркнул, что приносят в регион европейский тип производства. Большое внимание здесь уделяют экологии и особенно работе с водой – в кожевенном деле ее нужно очень много. Поэтому на заводе построили резервуар для сбора осадков – это покроет 10% потребности в воде.

А еще здесь внедрили многоступенчатую очистку: механическую, химическую и биологическую. "Мы использовали ноу-хау, реализованное на 2% подобных предприятий мира – рекупирацию: отработанные стоки могут многократно использоваться в производстве. Это снижает нагрузку на очистные сооружения и позволяет предприятию экономить на химических продуктах".

На официальном сайте компании сказано, что только 10% отходов производства подлежит утилизации. Но, отметил Сурин, рязанский завод имеет только серебряную медаль по итогам аудита международного сообщества кожевенников LWG, которое огромное внимание уделяет экологичности производства. "Заринское предприятие построено и налажено так, что претендует на золотую медаль", – рассказал Сурин губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

16.10.2019 14:21
- гость -

Если убыточным не будет, то уже успех, какие там прибыли

16.10.2019 14:37
- гость -

Разве что скорняк кормит 50 бюрократов.

16.10.2019 15:12
Гость

с промышленной точки зрения – один квадратный метр кожи дает 50 рабочих мест в смежных отраслях.
------------
Сикого, сикого будет выпускать квадратных метров, эта кожощипательная фабрика? Сотни, тысячи, десятки тысяч? И все это помножить на пятьдесят? Получится 25 миллионов рабочих мест, как обещал Владимир Владимирович? Не получится с импортным оборудованием, как с Газпромовскими австрийскими компрессорами, которые вырубили через спутник и они стоят мертвые?

16.10.2019 15:17
Жмых

Все нытики отписались? Или еще кого-то ждем?

16.10.2019 15:23
- гость -

"один квадратный метр кожи дает 50 рабочих мест в смежных отраслях"

Гуманитарии заполонили. С цифрами и логикой вообще никакой дружбы.
Если женский плащ это 2 кв метра, это значит что для его изготовления было создано 100 рабочих мест?
Как уже правильно подметили выше, для миллиона плащей - 100 миллионов рабочих мест?

16.10.2019 15:32
технарь

арифметика сомнительная, завод красивый!

16.10.2019 15:39
- гость -


16.10.2019 15:23
- гость -

Не оскорбляйте гуманитариев. К недоумкам они не имеют отношения.

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