Депутат от оппозиции возглавит Фонд имущества Алтайского края

Депутат АКЗС от партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев назначен руководителем Фонда имущества Алтайского края. Информацию о его назначении подтвердили в региональном отделении партии.
Соответствующий приказ подписала начальник регионального управления имущественных отношений Елена Зинкова 16 октября.
Отказываться от депутатских полномочий в краевом Заксобрании Вакаеву не придется. Он сможет совмещать свою депутатскую деятельность с работой в новой должности, поскольку Фонд имущества является краевым казенным учреждением. Руководителям таких организаций не запрещено заниматься депутатской работой, рассказали amic.ru в АКЗС. Вакаев пояснил amic.ru, что сейчас сосредоточится на управлении парком "Изумрудный". Если этот новый для Фонда имущества опыт окажется удачным, то не исключено, что его распространят на другие похожие объекты.
Бюджет на управление парком будет выделен, но сумма еще обсуждается, сообщил Вакаев.
Лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев отметил, что назначение Вакаева на высокую должность является показателем отношения нынешней краевой власти к оппозиции.
"Это показатель того, что перед оппозицией при новом губернаторе Алтайского края открываются новые пути и возможности для реализации своих знаний и умений, в том числе на руководящих постах в государственных учреждениях. Приглашение Владислава Александровича на столь высокий пост должно стать примером того самого социального лифта, доступного всем неравнодушным гражданам, который все-таки поднимает на высокие и значимые посты в госструктурах. Если у тебя есть альтернативная обоснованная точка зрения, с конкретными предложениями и аргументами, то ты будешь востребован, в том числе и во властных структурах", – отметил Александр Терентьев.
Владислав Александрович Вакаев родился 21 декабря 1975 года в Шипуново.
В 1997 году закончил с отличием БГПУ, а с 1999 года работал преподавателем. Автор более 60 научных статей и публикаций.
Является одним из основателей регионального отделения партии "Справедливая Россия".
Комментарии
сосредоточится на управлении парком "Изумрудный"....
т.е. займется реновацией кладбищенских земель, и постройкой нового ЖК.
Партия "Справедливая Россия" оппозиционной не является - лгать зачем!?
на заметку коммунистам.