В топ-10 самых красивых женщин мира вошли Бейонсе и Ариана Гранде

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире по формуле "золотого сечения", сообщает РИА "Новости".
К таким выводам пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, рассчитавший лица знаменитостей. Для этого он измерял пропорции лиц, расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти.
Первое место заняла американская супермодель Белла Хадид с показателем 94,35% соответствия формуле. У нее практически идеальный подбородок, заявляет Де Сильва. По его словам, до идеала не хватило всего 0,3%.
В тройку также попали певица Бейонсе (92,44%) и актриса Эмбер Херд (91,85%). Дополнили пятерку еще две звезды поп-индустрии: Ариана Гранде и Тейлор Свифт.
Также в топ-10 по версии Де Сильва попали Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.
Комментарии
Ариана, да, хороша. Мелкая, но ладненькая, фигурка хорошая.
Натали Портман тоже хороша, без вопросов.
А где же моя любимая Джессика Альба ?
" Самая красивая " ???
Это из той же серии , что мисс вселенная. Которую даже не из всех представителей жалкого шарика на окраине галактики выбирают.
Не понимаю таких формулеровок
16.10.2019 17:25
iOne
Не понимаю таких формулеровок
Что тут не понимать), чтобы шли к пластическим хирургам.
16.10.2019 17:30
гость
Да я не об этом...
Какие нафиг ( в мире, во вселенной, среди параллельных миров и т.д))
И снова эта Йоханссон со своим носом-бульбой.