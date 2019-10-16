Путин ужесточил наказание за нарушения при организации детского отдыха

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере организации отдыха детей.
Он предусматривает список сведений, которые должны предоставить учреждения для попадания в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Их нужно будет предоставить до 1 мая 2020 года.
Тем, кто этого не сделает, но продолжит оказывать соответствующие услуги, грозят крупные штрафы. Их размер может колебаться от 500 тысяч до миллиона рублей.
С полным текстом документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.
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