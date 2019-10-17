Фальшивомонетчики изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов

Генпрокуратура рассказала о новом виде обмана банкоматов, который придумали мошенники, сообщает РИА "Новости".
Представитель ведомства Елена Малык рассказала, что преступники наклеивают на поддельную купюру специальную ленту и банкомат начинает воспринимать ее как настоящую. Зачислив поддельные деньги на счет, мошенник снимает в другом банкомате оригинальные купюры.
Выявить такое преступление можно только тогда, когда начинается пересчет средств в аппарате.
Малык сообщила, что ущерб от преступлений в банковской сфере составил более 154 миллиардов рублей. В Центробанке рассказали, что количество используемых поддельных купюр по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 15%. Чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов.
Комментарии
это далеко не новый способ, это самый обычный